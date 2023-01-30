به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی عصر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به برنامه‌های سازمان بهزیستی اردبیل در ایام دهه فجر اظهار کرد: عملیات اجرایی ۶۵ طرح خوداشتغالی مددجویان بهزیستی در اردبیل همزمان با دهه فجر آغاز می‌شود و تسهیلات ویژه‌ای در اختیار این مددجویان قرار خواهد گرفت.

وی گفت: افتتاح ۲۵ واحد مسکن مددجویی و افتتاح خانه‌های حمایتی سالمندان از جمله برنامه افتتاحی ایام دهه مبارک فجر در استان اردبیل به شمار می‌رود.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با بیان اینکه آمار اختلالات شنوایی نوزادان در استان، نزدیک به صفر است، گفت: در سطح استان بدون غربالگری شنوایی برای نوزادان شناسنامه صادر نمی‌شود همچنین لازم به ذکر است که کاشت حلزون در گوش، رایگان بوده و خانواده‌ها هزینه بسیاری ناچیزی را متحمل می‌شوند.

رضایی خاطر نشان کرد: در سطح استان، فردی به عنوان پشت نوبت برای کاشت حلزون نداریم و کاشت حلزون بعد از ۹ سالگی میسر است.

وی گفت: چهار مرکز نگهداری و توانبخشی شبانه روزی و پنج خانه مراقبتی برای سالمندان در استان فعال است و در هر مرکز، امکان نگهداری ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و در هر خانه مراقبتی امکان نگهداری ۱۰ نفر وجود دارد و در حال حاضر ۱۸۰ سالمند در مراکز توانبخشی شبانه روزی نگهداری می‌شوند.

۷۶ مرکز مشاوره حضوری در اردبیل فعال است

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل به فعال بودن صدای مشاوره بهزیستی با شماره رایگان ۱۴۸۰ اشاره کرد و گفت: این مرکز از ساعت هشت تا ۲۴ آماده پاسخگویی به نیازمندان است که در سال جاری ۲۱ هزار و ۱۳۱ بار با این شماره تماس گرفته شده و همچنین ۷۶ مرکز مشاوره حضوری نیز در استان دایر است.

رضایی ادامه داد: بیش از ۵۰ مورد از خدمات مهم بهزیستی نظیر گفتار درمانی کودکان مبتلا به اوتیسم، در این دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفت و در استان اردبیل ۲۸۰ نفر از زنان سرپرست خانوار مبتلا به بیماری‌های خاص با کمترین هزینه تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفته‌اند، همچنین بهزیستی در تهیه عینک برای افراد بی بضاعت کمک می‌کند و برای همه نیازمندان نیز با اهدای یاری برگ، کمک هزینه درمان پرداخت می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: خط تلفن کشوری ۰۹۶۲۸ نیز برای گزارش‌ها و پیشگیری و درمان در حوزه اعتیاد مشاوره‌های لازم را ارائه می‌دهد.