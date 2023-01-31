المپیک مارسی جدیدترین مشتری سردارآزمون با پیشنهاد ۱۰میلیون یورویی

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که طی روزهای گذشته از دو باشگاه فنرباغچه و گالاتاسرای ترکیه به عنوان مشتریان زمستانی سردار آزمون یاد می شد، این مهاجم ایرانی باشگاه بایر لورکوزن تاکید کرد که قصد دارد در بوندس لیگا و بایر بماند.

آزمون که تا سال ۲۰۲۷ با لورکوزن قرارداد دارد حالا یک مشتری جدید و جدی پیش روی خود می بیند؛ المپیک مارسی از فرانسه. این خبری است که ابتدا شب گذشته «فابریزیو رومانو» خبرنگار سرشناس حوزه نقل و انتقالات فوتبال جهان آنرا منتشر و اعلام کرد که آزمون یکی از دو، سه گزینه مارسی برای تقویت خط حمله است و مذاکرات برای انتقال دائمی او بین طرفهای آلمانی و فرانسوی در جریان است.

فابریزیو ساعاتی بعد هم با انتشار پیام دیگری مدعی شد پیشنهاد المپیک مارسی برای جذب آزمون ۱۰ میلیون یورو است.

نشریه «اکیپ» فرانسه هم در گزارشی تکمیلی مدعی شد پس از شکست مارسی برای جذب «موفی» و «ویتینا»، مدیران این باشگاه در فاصله اندک باقیمانده تا پایان نقل و انتقالات زمستانی سراغ سردار آزمون رفته اند.

این نشریه نوشت: «المپیک مارسی گزینه های دیگری را در خارج از کشور فعال کرده است. از جمله سردار آزمون (۲۸ ساله) که در گذشته نزدیک به لیگ ۱ فرانسه آمده بود (اشاره به مذاکرات جدی فصل گذشته لیون برای جذب آزمون) ملی پوش ایرانی (۶۸ بازی ملی، ۴۱ گل) برای رهبران المپیک ناشناخته نیست. خاویر ریبالتا (مدیر ورزشی اسپانیایی تیم مارسی) در زنیت سن پترزبورگ واقعاً از آزمون حمایت کرد و خود او اولین گفتگوها را با اطرافیان مهاجم و باشگاه جدیدش بایر لورکوزن، که تا سال ۲۰۲۷ با آن قرارداد دارد، آغاز کرد. آزمون ترجیح می دهد شروع خوبی در مارسی ببیند، به خصوص که او در این فصل بین رقابت و مصدومیت بازی کمی -در بایر- انجام داده است. باشگاه آلمانی فعلاً یا حداقل به هیچ شرطی تمایلی به جدایی از او نخواهد داشت.»

نویسنده این مطلب همچنین از تلاش برای جذب آزمون که برای مارسی نزدیک به ۱۰ میلیون یورو هزینه خواهد داشت اظهار تعجب کرد و از مدیران باشگاه درخواست کرد که اشتباهات گذشته را در جذب بازیکنان گران قیمت تکرار نکنند.

المپیک مارسی در حال حاضر با ۴۳ امتیاز پس از پاری‌سن‌ژرمن (۴۸) و لانس (۴۵) در رده سوم جدول لیگ ۱ فرانسه قرار دارد.