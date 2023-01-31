طرح جدید تغییر زمان سال تحصیلی/ آغاز سال تحصیلی بر اساس اقلیم

یوسف نوری، در گفتگو با مهر در خصوص طرح وزارت آموزش و پرورش برای جبران یادگیری دانش آموزان، افزود: برای جبران یادگیری‌ها روشی باید برای دانش آموزان تهیه کنیم که هنوز نتیجه‌ای به جمع بندی نرسیده است.

وی، یکی از راه‌های وزارت آموزش و پرورش برای جبران کسر یادگیری را مدرسه مجازی دانست و گفت: مدرسه مجازی پس از ثبت مجوزهای لازم می‌تواند فعال شود. محدودیت‌هایی داریم برای مثال تقویم زمانی آموزش یکی از این محدودیت‌هاست که از اول مهر تا پایان شهریور است. به هر حال همه دانش آموزان نمی‌توانند در تابستان در مدارس حضور داشته باشند همان اقدامی که در تابستان سال گذشته انجام دادیم مشابه این روش‌ها در حال بررسی است تا برای ابتدای سال آینده تحصیلی یک برنامه به صورت کامل معرفی شود.

نوری با اشاره به سامانه برپا، افزود: خیرین و گروه‌های جهادی هم در سامانه‌ای به نام سامانه برپا حضور دارند که می‌تواند جزئی از این برنامه جبران یادگیری دانش آموزان باشد. دایر شدن کلاس در روزهای پنج شنبه یا تعطیلات نوروز مطرح است. تعطیلی روزهای عید نوروز بار فرهنگی دارد و نمی‌توان مدارس را تعطیل کرد اما باید به گونه‌ای باشد که زمینه‌های فرهنگی را هم رعایت کنیم.

وی در خصوص تغییر زمان سال تحصیلی گفت: طرحی را مجلس آورد؛ ما در شورای انقلاب فرهنگی نظر نهایی را دادیم؛ در این طرح زمان آموزش و سال تحصیلی بر اساس ساعات مناطق مختلف تنظیم شود و دیگر محدودیت مهر تا شهریور را نداشته باشیم و در اقلیم‌های متفاوت زمان سال تحصیلی متفاوت باشد.

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