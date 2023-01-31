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  2. آموزش و پرورش
۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۵۶

نوری مطرح کرد؛

طرح جدید تغییر زمان سال تحصیلی/ آغاز سال تحصیلی بر اساس اقلیم

طرح جدید تغییر زمان سال تحصیلی/ آغاز سال تحصیلی بر اساس اقلیم

وزیر آموزش و پرورش گفت: در طرح جدید شروع سال تحصیلی، زمان آموزش بر اساس ساعات مناطق مختلف تنظیم می شود.

یوسف نوری، در گفتگو با مهر در خصوص طرح وزارت آموزش و پرورش برای جبران یادگیری دانش آموزان، افزود: برای جبران یادگیری‌ها روشی باید برای دانش آموزان تهیه کنیم که هنوز نتیجه‌ای به جمع بندی نرسیده است.

وی، یکی از راه‌های وزارت آموزش و پرورش برای جبران کسر یادگیری را مدرسه مجازی دانست و گفت: مدرسه مجازی پس از ثبت مجوزهای لازم می‌تواند فعال شود. محدودیت‌هایی داریم برای مثال تقویم زمانی آموزش یکی از این محدودیت‌هاست که از اول مهر تا پایان شهریور است. به هر حال همه دانش آموزان نمی‌توانند در تابستان در مدارس حضور داشته باشند همان اقدامی که در تابستان سال گذشته انجام دادیم مشابه این روش‌ها در حال بررسی است تا برای ابتدای سال آینده تحصیلی یک برنامه به صورت کامل معرفی شود.

نوری با اشاره به سامانه برپا، افزود: خیرین و گروه‌های جهادی هم در سامانه‌ای به نام سامانه برپا حضور دارند که می‌تواند جزئی از این برنامه جبران یادگیری دانش آموزان باشد. دایر شدن کلاس در روزهای پنج شنبه یا تعطیلات نوروز مطرح است. تعطیلی روزهای عید نوروز بار فرهنگی دارد و نمی‌توان مدارس را تعطیل کرد اما باید به گونه‌ای باشد که زمینه‌های فرهنگی را هم رعایت کنیم.

وی در خصوص تغییر زمان سال تحصیلی گفت: طرحی را مجلس آورد؛ ما در شورای انقلاب فرهنگی نظر نهایی را دادیم؛ در این طرح زمان آموزش و سال تحصیلی بر اساس ساعات مناطق مختلف تنظیم شود و دیگر محدودیت مهر تا شهریور را نداشته باشیم و در اقلیم‌های متفاوت زمان سال تحصیلی متفاوت باشد.

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کد مطلب 5696744
علی قدمی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      106 4
      پاسخ
      گند جدید به سیستم آموزشی در راهه
    • IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      95 1
      پاسخ
      هرروز یه تز جدید برا دانش آموزان بیچاره 5
      • زهرا IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
        11 1
        چرا دانش آموز بیچاره بیچاره معلم
    • سیفی IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      113 2
      پاسخ
      کیفیت آموزش را بالا ببرید کمیت اهمیت ندارد تا کی می خواهید فکر نکنید !!!!! آیا وقت آن نیست آقای نوری برکنار شوند ؟؟؟؟؟
    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      40 10
      پاسخ
      چه وزیر پر جنب و جوشی داریم
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      30 3
      پاسخ
      🧐🥺🥺🤔
    • 2754676201 IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      56 0
      پاسخ
      جناب نوری فکر نمیکنیم با این وضع کار شما به تابستان برسد کار جنابعای مدیریت مهد کودکهاست نه وزارت فکر نمیکنید راه را اشتباه امدید
    • بختک IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      61 5
      پاسخ
      من خودم به شخصه عمران چه حضوری چه غیرحضوری توبه تابستان و تعطیلات عید نمیام مدرسه اصلا هم نظر آموزش و پرورش برام مهم نیست وزیر و ایده هاشم باید انداخت تو مواد مذاب
      • IR ۲۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
        9 0
        بیچاره هاشم خخخخ
      • کاربر IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
        8 12
        مجبوری بری وقتی قانون بشه،هیچ کاریم نمیتونی بکنی
    • IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      40 8
      پاسخ
      این رتبه بندی تمام شدنی ندارد بدبخت کردین مردم را این دیگه تمام شد کش و قوس ندین یه فکری به حال ما بدبخت بی چاره ها بکنید با حداقل حقوق وبیشترین کار
    • حسین IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      22 19
      پاسخ
      به نظر من نظام آموزشی تنبل شده از زمان کرونا بعضی از .معلم هابه خودشون زحمت نمیدهند بیشتر تلاش کنند.نمونه آن را در مدرسه دخترم دارم که زحمت بلند شدن از پشت میز را نمیدهد .چرا آموزش پرورش از نیروی جوان استفاده نمیکند تا این معلمان خسته استراحت کنند از حق نگذریم که آنها سالها تلاش کردن اما دیگر توان
      • نال IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
        0 0
        خدا خیرت بده .بازنشسته که نمی کنن هیچ،بازنشسته ها رو هم گول میزنن که بیشتر بمونن خخخخخ
    • معلم IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      51 6
      پاسخ
      باغبان خوبی نبودی نوری خان !!!! بزن کنار
    • IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      9 41
      پاسخ
      خیلیم عاااالی
      • IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
        51 5
        چرا فقط وقتی حقوق فرهنگی افزایش، پیدا میکنه تمام عالم و آدم باید بدونن چرا سایر ادارات اونم همه افزایش و پاداش دارن کسی نمی بینه هیچ وقت
    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      87 3
      پاسخ
      به نظر من جناب وزیر حرف نزنی بهتره.چون با نظرات و طرحهات گند میزنی
    • محمد IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      69 3
      پاسخ
      گنده زده براموزش وپرورش بااین پیشنهاد ها ی غیرکارشناسی
    • نگار IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      10 59
      پاسخ
      با تشکر از وزیر محترم .فقط شما می تونید به آموزش بچه ها سرو سامان بدهید.تو را به خدا آموزش و تربیت بچه هارو مهم تلقی کنید.من الله التوفیق
    • IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      10 64
      پاسخ
      سلام نظر خوبی است واین‌ طوری براساس اقلیم مدارس باز باشدوبه تربیت وآموزش اهمیت داده شود
    • مم IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      36 5
      پاسخ
      که چی ؟ الان خوب شد شما باز کنید دانش آموزان مدرسه نمیرن
    • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      46 10
      پاسخ
      بازهم یک گند جدید
    • IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      24 1
      پاسخ
      دو سال دیگه هم بدیم تموم شه راحت سیم اینا هروز یه فکر میزنه به سرشون
    • US ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      45 4
      پاسخ
      کتب این دوره اصلن بار آموزشی ندارن ۲۹ساله معلمم ۸۰درصدکتب جدیدبارآموزشی ندارن درسهای فارسی دارن تاریخ میشن کتاب علوم ازاول تاششم بهاندازه یک کتاب بار آموزشی بروز ندارد.
    • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      82 2
      پاسخ
      دبیر ریاضی هستم لطفا پیشنهاد بدید حجم کتابهای اموزشی کمتر کنید چرا این همه به دبیر و دانش اموزان فشار وارد میکنید چرا مطالب باید این همه سنگین باشه .چرا فصل ها کمتر نمیکنید
    • امیر IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      36 1
      پاسخ
      به این طرح های مسخره نه دیگه آموزش مونده ونه پرورش .بی عرضگی خودتون را با این طرح ای مسخره می پوشانید ولی دیگه جواب نمیده بوی گند بی برنامگی بی سوادی وبی عرضه بودن وزیران آموزش و پرورش خیلی وقته بلند شده .لطفا مردم را بیش از این آزار ندید .بزارید طرح توصیفی جمع و جور بشه بعد برید دنبال طرح های بع
    • حسن IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      31 3
      پاسخ
      جناب وزیر به خدا قسم می دهیم بگذار طبق روال خودش مدارس دایر باشد کم فکر کنید به فکر معیشت معلمان باشید همه چیز درست می شود .
    • محمد IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      34 2
      پاسخ
      تو اگه دلسوز بودی از پرسنل خودت محافظت میکردی . تو کدوم ارگان حقوق و فیس معلم ها رو رسانه ای می کنن؟
    • جعفر IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      23 0
      پاسخ
      مملکت بی ثبات در همه چیز،حتی در آموزش کرم می لوله تو مسوولین همیشه
    • ناشناس IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      27 3
      پاسخ
      آموزش پرورش وزیری مثل حاج بابایی و نجفی میخواد، من موندم اینو کی به آموزش پرورش تحمیل کرد، که بیچاره مردم بچه هاشون را بسپارند به تصمیم این آقا.
      • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
        0 0
        نجفی قاتل منظورتان هست!!!!!!
    • IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      20 3
      پاسخ
      از کسی که تو آلودگی هوا مدارس رو تعطیل نکرد توقع داری چه ب نامه ی مفیدی ب ای آمدزش داشته باشه همشون بی سوادن
    • IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      21 1
      پاسخ
      شما تو نوروز مدارس را باز کن، من به عنوان معلم قول شرف میدم هوای شما را دلشته باشم. البته تو جنگل های شمال از شما پشتیبانی میکنم و حمایتتون می کنم. چون بچه شمالم و ۴ ماهه مادرم رو ندیدم. میرم و غذای شمالی می خورم و برای شما بهترین ها را از راه دور، آرزو می کنم!
    • حسنی IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      23 1
      پاسخ
      میشه نظر ندید یادمه واسه دخترای اهوازی که با پتو در کلاس بودن گفت خوب چرا لبلس گرم نمیموشن آی ددم وای
    • حسنی IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      8 1
      پاسخ
      میشه نظر ندید یادمه واسه دخترای اهوازی که با پتو در کلاس بودن گفت خوب چرا لبلس گرم نمیموشن آی ددم وای
    • IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      16 2
      پاسخ
      خداوند خرد به آقای نوری دهد
    • IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      11 1
      پاسخ
      خداوند خرد به آقای نوری دهد
    • IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      11 2
      پاسخ
      از بس بودجه ریختی به مدارس معلمان جمعه ها میان درس میدن . واقعا یه بار به برنامه های این بیسواد دقیق بشید ببینید عمق بیسوادی را . مانند همان بلوک گذاری در مدرسه سیل زده
    • مادرتنها IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      29 1
      پاسخ
      رای مردم برکناری وزیر آموزش وپرورش است
    • IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      24 2
      پاسخ
      با سلام تغییر زمان آموزش چه دردر را دوا میکند مدارس بدون تجهیزات آموزشی ، آزمایشگاه و.. کلاس های شلوغ بالای چهل نفر جز خستگی برای والدین، دانش آموزان ومعلمین چه نتیجه ای دارد باتوجه به اینکه در حال حاضر بیشتر هزینه های مدارس به وسیله خانواده ها تامین میشود وزارت آموزش وپرورش بهتر است بار اضافه ا
    • علی IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      10 1
      پاسخ
      با سلام و درود فراوان به معلمان زحمتکش آقای وزیر خسته نباشید. کتاب های ابتدایی برای دانش آموزان حاشیه و روستایی و دو زبانه خیلی سنگین هستند و کیفیت مطالب هم پایین هست.
    • IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      18 1
      پاسخ
      بس کن دیگه فکر کردی خانواده ها بیکارند مثل تو که هروقت امثال شماها اراده کردند بچه هاشون ومیفرستند مدرسه با این گرونی ما بچه ها باید تابستون کار کنیم و کمک خرج خانواده باشیم آقا خوشی زده زیر دلت برو بابا کم گند زدی به آموزش بازم میخواهی بزنی
    • مامان خسته از دست اینا IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      21 0
      پاسخ
      وااای خدایا کی پسرم دیپلم میگیره خلاص شیم از دست اینا
    • محمد ترابی IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      8 2
      پاسخ
      با تشکر از وزیر محترم .فقط شما می تونید به آموزش بچه ها سرو سامان بدهید.چون از تابستان رفتم کلاس در اوج گرما ولی حق الزحمه دریافت نکردم .من الله التوفیق دست شما درد نکنه
    • شیوا IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      21 2
      پاسخ
      برین آلودگی هوا رو اساسی حل کنین این راهکارهای پت ومتی چیه ارائه میکنین مگه مدارستون امکانات داره که تو گرمای چهل و چند درجه با چهل تا دانش آموز تو کلاس معلم درس بده ...بابا روابطتونو با جهان درست کنین همه مشکلاتمون برمیگرده به سیاست خارجی
    • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      19 1
      پاسخ
      عوض این فکرای مزخرف و گند کتاب های آموزشی رو درست کنید ساعت درس ها رو درست کنید کتاب های بیخود رو حذف کنید هیچ کس عید نمیره مدرسه
    • شیوا IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      5 1
      پاسخ
      برین آلودگی هوا رو اساسی حل کنین این راهکارهای پت ومتی چیه ارائه میکنین مگه مدارستون امکانات داره که تو گرمای چهل و چند درجه با چهل تا دانش آموز تو کلاس معلم درس بده ...بابا روابطتونو با جهان درست کنین همه مشکلاتمون برمیگرده به سیاست خارجی
    • مونارک IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      6 1
      پاسخ
      اه حالم بد شد با این ایده هاش کیا میشن وزیر هیچی حالیشون نیست
    • پدرام IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      8 0
      پاسخ
      کیفیت اموزش رو بالا ببرید
    • ناشناس IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      8 1
      پاسخ
      خواسته بگه منم نظر دادم. با این اظهار نظر های غیر کارشناسی خدا به داد دانش آموزان برسد.
    • IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      7 0
      پاسخ
      ما که امروز گرد باد بود ولی بچهای بیچاره رفتن مدرسه اهواز اصلا تعطیلی نداشته
    • IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      11 2
      پاسخ
      به نظرم جناب وزیر اگه حرف نزنه براش بهتره
    • IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      7 0
      پاسخ
      به نظرم جناب وزیر اگه حرف نزنه براش بهتره
    • IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      10 0
      پاسخ
      به نظرم جناب وزیر اگه حرف نزنه براش بهتره
    • IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      11 0
      پاسخ
      لطفا برای تعطیلات دانش آموزان تصمیم نگیرید بچه‌ها دیگه انگیزه ای برای درس خواندن ندارند فکری برای علاقه پیدا کردن به درس بچه‌ها باشید انگيزه ایجاد کنید مطالب اضافه کتاب ها رو حذف کنید جز خسته کردن هیچ چیزی نداره
    • پاپیروس IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      8 0
      پاسخ
      خداوکیلی یکی پیدا بشه دست این وزیر و معاونان ناکاربلدش رو از سر آموزش و پرورش و دانش آموزان و معلمان کوتاه کنه خسته شدیم خسته
    • علی IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      9 0
      پاسخ
      لطفا برای تعطیلات دانش آموزان تصمیم نگیرید بچه‌ها خسته شدند دیگر انگیزه ای برای درس خواندن ندارند مطالب اضافی کتاب ها رو حذف کنید مطالب حفظ کردنی بی فایده که جز خسته کردن چیز دیگری ندارد
    • سیلوانا IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      6 0
      پاسخ
      نمی دونم چه بلایی هست سرمون آمده،این آقای نوری شده وزیر آموزش پرورش،دیگه بدتر از ایده های مسخره ایشون چیزی به چشمم نخورده، فقط نظرات غیر عقلانی وغیر منطقی!
    • الهام IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      5 1
      پاسخ
      کاش به جای این نظرات مسخره،یه کم به فکر بودید حجم کتابها را کم می کردید،خیلی خیلی به دانش آموزان فشار وارد می کنید،زندگیشون را تباه می کنید،هیچ کجای دنیا اینقدر دانش آموزان اذیت نمی شن
    • آرش IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      4 0
      پاسخ
      تا دغدغه معلم رو برطرف نکنید،تا سرانه دانش آموز رو بالا نبرید،اوضاع مملکت روز به روز بدتر خواهدشد. این همه طرح مزخرف تو مقطع ابتدایی هست که فقط ما معلمان ابتدایی میدونیم چه خیانتی دارید به مردم میکنید. بعدشم با آزمونهای نهایی و جشنواره ها که باید هماهنگ باشه چکار میکنید؟؟؟
    • IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      7 0
      پاسخ
      ای بابا این وزیر چرا برکنار نمیشه ‌.هیچ کدوم از حرفاش درست نیست .دیوانه کرده مارو.نمیخوایم همچین وزیری رو.والا شاخص هارو که دستکاری کردید بچه هامون تو آلودگی میرن مدرسه همشم زنگ تفریح دارن.حق الناس گردنتونه
    • IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      7 0
      پاسخ
      خداوکیلی کتاب ریاضی دوم ابتدایی رو کی طراحی کرده خیر نبینه که فقط مسائل رو پیچونده.والا همه دنیا راه رو کوتاه میکنن اینا برعکس گیج میکنن .این جمع وتفریق فرایندی رو کی بنا کرد،موندم آموزش پرورش دروغگو به چه درد میخوره
    • IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      6 0
      پاسخ
      اول بیا حقوق چندرغاز معلما رو درست کن و مدارس رو نوسازی کن که کم مونده بریزه سر مردم
    • زهرا IR ۰۲:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      مغزتون خرابه. فقط بلدین گند بزنین به سیستمهای مختلف. سیستم درسته شما اقلیم ذهنتونو فقط درست کنین حله
    • سید IR ۰۶:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      2 0
      پاسخ
      چه جوک جالبی بشه.به نظرم مدارس فقط پنج شنبه و جمعه باز باشند خیلی ایده بهتری است.اینم به مجلس برسونین.
    • محمد IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      4 0
      پاسخ
      خودت از مدرسه فرار می کردی چ جوری بچه ها همیشه بخواهند که به مدرسه بیاند
    • یک معلم IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      6 0
      پاسخ
      واقعا شما به چی فکر میکنید توومملکت مدارس اطراف ما تخته هوشمند ندارن و امکانات بسیار ضعیفه ۷۵ درصد یادگیری بصریه بعد با این پیشنهادات غیرکارشناسی و هوایی میخوایرفقط بگین معلم ها کار نمیکننن. در صورتی که شما چه امکاناتی برای ما تامین کردی. عدالت آموزشی کو؟؟ من باید سیستم خودم رو ببرم مدرسه
    • لیلا IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      11 1
      پاسخ
      کتابهای درسی برای ابتدایی ها خیلی مشکلن بچه ها از درس بیزارن آمار درسی بگیرید خوب اخه جدول فرایندی و سلوکی ها و این همه حدیث از امامها برا بچه ده ساله اخه مگه بچه های ما تو این اقتصاد داغون چی میخورن که بتونن حافظه خوبی داشنه باشن یه شیری هم که حقشونه ازشون دریغ کردین
    • IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      6 0
      پاسخ
      کاش فقط اظهار نظر نمی کردی
    • ناشناس IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      7 0
      پاسخ
      آقای وزیر به جا اینکه هرروز ی ایده بدی که هم خانواده ها هم بچه ها رو اذیت وخسته کندی..حجم وسنگینی درسا رو پایین بیارین تا سطح بچه ها بالا بره..والا بچه های ما از فضا نیومدن..همون عقلشون در حد ماست..چرا اینقد دارید روز به روز درسا رو سخت میکنید براشون..براهمین سطحشون پایین اومده
    • ناشناس IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      4 0
      پاسخ
      آقای وزیر به جا اینکه هرروز ی ایده بدی که هم خانواده ها هم بچه ها رو اذیت وخسته کندی..حجم وسنگینی درسا رو پایین بیارین تا سطح بچه ها بالا بره..والا بچه های ما از فضا نیومدن..همون عقلشون در حد ماست..چرا اینقد دارید روز به روز درسا رو سخت میکنید براشون..براهمین سطحشون پایین اومده
    • حاج علیرضا IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      2 0
      پاسخ
      ایدئولوژی‌تون رو هر جور میخاین به خورد بچه ها بدین. این نسل متفاوت برداشت میکنه.
    • حق گو IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      3 0
      پاسخ
      وزیر اموزش پرورش کلا نظام اموزشی و تعطیلات رسمی و غیر رسمی رو میخوان بریزن بهم و تقویم رسمی کشور رو سرنگون کنن یعنی از بچه ها میخوان در طول سال بدون یه روز تعطیلی فقط درس بخونند و هیچ تفریح واستراحتی نداشته باشن کلا بگید میخواین بچه ها رو ازدرس و مدرسه فراری بدید بجای این همه درایت از حجم درسها کم ک
    • IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      5 0
      پاسخ
      باسلام ،اقای وزیر شما که هر روز یه فکر و ایده جدید ارائه میدید کدام یکی از طرحهاتون کارشناسی شده ؟مگر این وزارتخانه ملک شخصی شماست که هر روز در موردش یه نظر جدید میدید ،شما اصلأ به این فکر کردید باز کردن مدارس در نوروز و تابستان چه تبعاتی برای بچه ها و خانواده ها داره ؟
    • علی IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      5 0
      پاسخ
      سلام آقای وزیر شما همون حقوق معلمها روبده خودشون می‌دونن چطور کیفیت آموزشی روبیارن بالا
    • کیا IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      3 0
      پاسخ
      فک میکنم آخرش کار به جایی برسه هرکی بچه هاش و تو خونه خودش درس بده بابا بسه دیگه شما همین الانشم توش موندن به جای معلم نیروهای جهادی رو فرستادین سرکلاس ها معلم ندارین
    • باقری IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      5 1
      پاسخ
      کاش میشد فهمید تحصیلات واقعی این آقا چقدره این داره تو ایران حیف میشه گناه داره خیلی ایده های خوبی داره
    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      3 0
      پاسخ
      با این تغییرات ،آلودگی کم نمیشود،به دنبال راهکار باشید نه گمراهی دانش آموزان
    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      بدون هیچ مشغله ای نشسته نظر میده شکم این دانش آموزان پر کنید نمیخواد به سال تحصیلی اضافه کنید کم وزیاد سواد دارند الان مشکلی ندارند دیگه به هردو عادت دارندهمینجوریم فرستادن و رفت و اومدنشون با این شرایط بچه‌ها درد سر داره ما با دوتا بچه از پس هیچ چیزشون بر نمی‌آیم سواد ی که آینده نداره چیه مشکل روحی
    • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      3 0
      پاسخ
      خدایی کی باید این رئیس برکنار کنه بسه دیگه راست میگه بفکر شاد کردن بچه‌های افسرده و غمگین ما باشند که روحیه و دلخوشی ندارند توی مدرسه به بچه‌ها نگاه میکنی هیچ کدوم مثل بچه گی خودمون از عمق وجود شاد نیستند بسه دیگه خواهشا همه با این طرح مخالفت کنید دیگه نزارید بچه‌هامون به گند بکشند.
    • معلم IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      2 0
      پاسخ
      سلام . کاش حرفم به گوش وزیر میرسید.که بجای این طرحهای نسنجیده و....بیا یه فکری به حال کیفیت همین کلاسهای حضوری کنید.دیروز پسره رشته انسانی اومده سر کلاس تجربی وقتی دبیر گفته برو بیرون با معلم دست به یقه شده تا جایی که کار به پلیس کشید. اینا رو بیاید یه فکری کنید نه به ساعت این کلاسهای بیخودی زیاد ک
    • نا شناس IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      تو بیا برو گرمایشی ومیز وصندلی ومایع دستشویی های توالت مدارس ت را درست کن با سواد وبی سوادی بچه ها رو کار نداشته باش لطفا همونطور باش نسبت ب سوادشون که توی آلودگی بودی
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      چیزهایی که الان روی نظم وقانون خاصی داره پیش میره ما کلی مشکل داریم چه برسه وقتی یه بی نظمی وبلاتکلیفی هم پیش بیاد خیلیها برا تعطیلات تابستونشون وعید برنامه ریزی میکنن مگه زندگی فقط تحصیل بچه هاست.شاید بخوان مشهدی برن ،شمالی کربلایی ...
    • رشیدی IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      4 0
      پاسخ
      باز هم ایده های خنده آور .... مشکلات رو حل کن وزیر محترم به جای بلوک چینی .جهت حاضر شدن درکلاس که مبادا دانش آموز عقب بمونه ...جامعه فرهنگی فقط رفاه وزندگی میخواد نه چیز دیگه ای...
    • سعید IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      2 0
      پاسخ
      کلاغه اومد راه رفتن کبک رو یاد بگیره ،راه رفتن خودش هم یادش رفت !
      • IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
        0 0
        این ضرب المثل قدیمی شده،بایدبگیم:اومدچهاردست وپابره ،خزید!
    • زینب IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      بنظر من هر استان باید بر اساس اقلیم خودش تصمیم بگیره الان تو زنجان که یه منطقه سرد و کوهستانی هست یه معلم چه ساعتی از شب حرکت کنه که بتونه 7:45 کلاسش رو آغاز کنه آ پ باید انعطاف داشته باشه مخصوصا در کشوری مثل ایران با تنوع اقلیمی بالا
    • IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      3 1
      پاسخ
      سال تحصیلی جدید ، پنج فروردین آغاز شود،به مدت نه ماه، تا اواخر آذرماه. فصل زمستان تعطیل شود. (( صفر شدن هزینه‌های گاز _ شوفاژ _ البسه گرم _ انواع ویروس و ...))
      • لاله IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
        0 1
        خوب شد تو وزیر نشدی
    • IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      10 0
      پاسخ
      خواهشاً گند به تعطیلات نوروزی نزنید.دیگه دارید از خط قرمز ها پا فراتر می‌دارید.
    • سیدعلی اصغر IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      1 1
      پاسخ
      به جای طرح وبرنامه ،معلم باسوادتربیت کنین نه اینکه افرادبالای جهل ساله رو جذب کنین بدون هیچ پشتوانه علمی.باهمین فرمان بری آقای وزیر!فکرکنم بایدازخارج معلم واردکنیم.
    • IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اینو از کجا پیدا کردن؟ نوبره والله
    • IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اینو از کجا پیدا کردن؟ نوبره والله
    • فریدون IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اخه نمی دونم این جناب وزیرچی تو خودش میبینه اقا شبا غذا سبکترمیل کن کمتر خواب ببینی مردم رو چی فرض کردی که خودت رو اینقد سطح بالا میگیری
    • مهندس امیری شیراز IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام جناب خان اگه ممکنه به خاطر حفظ آبروی خودت وخانواده فرهنگیان چون مردم مسخرمون میکنندمیگن حسنی مطب نمیرفت وقتی هم که میرفت جمعه هامیرفت
    • محمد صادق IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      من نمیدونم مگه تعطیلی برای این ورشکستگی آورده که این همه مخالفه
    • علی IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      نمیدانم تو را از کدام کنسرو درآوردن که مثل بلا نازل شدی بر سر آموزش و پرورش
    • مردم IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      این آقا مزخرف می‌فرماید یک کم مطالعه شعور درک..... برای اینکه خودت رو فعال نشان بدی لازم نیست مزخرف و بی ربط زر بزنی
    • این IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      این واقعا چی میزنه ازروزی که اومده فقط حرف مفت میزنه چقدر کمبود داره ابن اقای گردشگرش
    • IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      کاش، فکری به حال انگیزه برای درس خواندن دانش، آموزان می کردید وححم زیاد برخی درس ها که واقعا هم برای دانش آموزان سخت هست وهم برای معلمان در مناطق گرمسیر اردیبهشت به بعد خیلی گرم هست وامکانات مدرسه ها در تابستان کم هست دانش آموزان به زورتو سال تحصیلی مدرسه می یان تابستان که اصلا نمی یان
    • IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      من چند ساله شبانه روز میگم خدا بیامرزه اونی که پنجشنبه ها رو تعطيل کرد ، حالا میگن پنجشنبه و عید نوروز برن مدرسه
    • IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      من چند ساله شبانه روز میگم خدا بیامرزه اونی که پنجشنبه ها رو تعطيل کرد ، حالا میگن پنجشنبه و عید نوروز برن مدرسه
    • IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      صحبت های این آقااصلا اصولی نیست بیایید فرض کنیم که مثلا همچین طرحی هم انجام شد آن وقت تکلیف بچه های دوازدهمی که امتحانات نهایی آنها باید دریک بازه زمانی یکسان صورت بگیرد چه میشود؟ لطفا بیشتر ازاین به سیستم آموزشی گندنزنید
    • IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      این بنده خدا نه سوادی داره نه چیزی فقط با امتیاز یه مدرک داره میخواهید آینده این همه جوان به دست کی بدید این میخواد مثل قبلاً سال تحصیلی را مثل سربازی کند
    • IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آقای وزیر آموزش و پرورش لطفا استعفا بدهید این چه نظرهایی هست شاخص را جا به جا می کنید جان فرزندانمان را به خطر می اندازید که چی بشه برای تعطیلی تصمیم می گیرید که چی آخه دوست دارید سر تیتر خبر ها باشید خسته شدیم از دست شما
    • IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آقای وزیر شما که این همه توانمند هستید اول آلودگی شهرها را درست کنید بعد شاخص و بقیه مسائل حرف خنده دار نزنید
    • کاربر IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ای خدا گند بزنن به این آموزش و پرورش جتاب نوری اگه میخوای بچه ها رو از نوزادی شدن بفرست مدرسه هرروز !اینجوریه خیالت راحت میشه؟
    • ایرانیم۳۴۴ IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      عجله نکنید بزرگان با این دروس و سطح علم و پرورش نیازی نیست یک تکه دیپلم و دانشگاه آزاد بعدش بیکاری زحمت‌نکشید
    • مجتبی IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      تو اول حق الزحمه ی اضافه کاری را که 4ماه پرداخت نشده ، پرداخت کن بعد ، بعد طرح جدید داشته باش
    • IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خوب دیگه با این برنامه مشکلات آموزش و پرورش هم حل شد!!!!!
    • صاعقه IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      وزیر آموزش پرورش باید استیضاح گردد
    • حسنقلی US ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      واقعا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟،
    • سپهر IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهشمندم دیگه بیشتر از این بچه ها رو خسته نکنید که کلا از درسم بیزار میشن بخدا پسرم همش آرزو میکنه کی پنج شنبه جمعه میشه که یه نفس بکشه از بس درس و مشق دارن آخه کی حاضر تعطیلات به مدرسه بره هیچ کس نمیره پس الکی خودتونم خسته نکنیم مارو هم هرس ندید جناب وزیر
    • سپهر IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهشمندم دیگه بیشتر از این بچه ها رو خسته نکنید که کلا از درسم بیزار میشن بخدا پسرم همش آرزو میکنه کی پنج شنبه جمعه میشه که یه نفس بکشه از بس درس و مشق دارن آخه کی حاضر تعطیلات به مدرسه بره هیچ کس نمیره پس الکی خودتونم خسته نکنیم مارو هم هرس ندید جناب وزیر
    • سپهر IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهشمندم دیگه بیشتر از این بچه ها رو خسته نکنید که کلا از درسم بیزار میشن بخدا پسرم همش آرزو میکنه کی پنج شنبه جمعه میشه که یه نفس بکشه از بس درس و مشق دارن آخه کی حاضر تعطیلات به مدرسه بره هیچ کس نمیره پس الکی خودتونم خسته نکنیم مارو هم هرس ندید جناب وزیر
    • سپهر IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      سلام خواهشمندم دیگه بیشتر از این بچه ها رو خسته نکنید که کلا از درسم بیزار میشن بخدا پسرم همش آرزو میکنه کی پنج شنبه جمعه میشه که یه نفس بکشه از بس درس و مشق دارن آخه کی حاضر تعطیلات به مدرسه بره هیچ کس نمیره پس الکی خودتونم خسته نکنیم مارو هم هرس ندید جناب وزیر
    • علی IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      2 1
      پاسخ
      به نظرم طرح خوبیه ،چون یه ماه دی ماه شرایط آب و هوایی استان های کوهستانی و کلان شهدا اصلا خوب نیست .پاییز هم اکثرا شیوع بیماری های واگیر داره .امسال سه ماه پاییز بچه من اکثر روزا تو مدرسه ویروس میگرفت و ۶۰ درصد سه ماه مریض بود
    • معام IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      3 0
      پاسخ
      خواهشا این آقا در حد وزیر نیست یک فکری به حال وزارت بکنید.
    • . IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      شما که انفصال خدمت شدید بهتره به فکر خودتون باسید
    • IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      هر دم از این باغ بری میرسد.... خودتون باور کردید که شعر میگید. درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آ ورد طفل گریز پای را... ترا به مقدسات قدم اگر میشه دست از سر این نسل سوخته بردارید مخصوصا بچه های ابتدایی...
    • IR ۲۳:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      مسخرست واقعا که
    • IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
      1 0
      پاسخ
      کی شما را وزیر اموزش و پرورش کرده با این کیفت اموزشیتون مسخره کردی خودتا میخوای چیا دوباره قاطی کنی
    • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      2 0
      پاسخ
      وزیر خیلی بی لیاقت
    • ناشناس IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      لطفا ازاین طرح هانریزید فاتحه خوندیدن بااین طرحهاتون بچه من کلاس اوله ۱۲ساعته درروزداریم ۲۴ساعت شبانه روز درحال نوشته جمع کنید بابا بااین اموزشهاتون نه کلاس نقاشی نه ورزش شده سرباز خونه مدرسه ۱۰دقیقه وقت دارن فقط نفس بکشن جمع کنید بابا این آموزشهاتون رو
    • IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      دردشون فقط دو هفته عید است که بتونن یه جوری خرابش کنن
    • IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      حجاب قانون اسلام عید قانو باستان
    • IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      قدیم تا آخر خرداد درس می خونیدم الان می خوای تعطیلی عید رو برداری بجاش تعطیلی خرداد رو بردار
    • IR ۰۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      3 0
      پاسخ
      وزیر استعفا ی شما بهترین راهه
    • رضا IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خیلی نوبری تو دیگه
    • مهرنوش RO ۰۴:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      اخه مگه اردو هست یا ییلاق قشلاق که فصلی کنه بر اساس شهرها.کلا همه چی میپاشه و نظم نداشته اموزش پرورش بیشتر به گند کشیده میشه.بالاخره باید این دو تومن اضافه کردن حقوق معلمها جبران شه و از حلقومشون کشیده شه بیرون.منتظر طرح جدید تخماتیکتون بودیم.اگر انجام نمیدادید جای تعجب بود.
    • IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      هر سال به خاطر آلودگی و بعضا یخبندان توی زمستون تعطیلی اجباری زیاد داریم. من یه طرحی دارم برای جبران این مساله: به جای اینکه دبستانها آخر اردیبهشت و دبیرستانها رو آخر خرداد تعطیل کنید، دبتانها رو آخر خرداد و دبیرستانها رو آخر تیر تعطبل کنید و در عوض یک ماه تعطیلات زمستانی در نظر بگیرید.
    • .... IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      وزیر آموزش پرورش فقط از خودش تز میده آخه تعطیلات نوروز کی می‌ره مدرسه؟؟؟اگه شهامتشو داری صورت مسئله رو پاک نکن بگو گاز کشور رو دادن به روسیه وپاکستان خود خاکبرسرتون باید از سرما بمیرید آینه جواب مسئله لا ینحلتون نه اینکه گند بزنید توی تعطیلات مردم نوروز جشن وعید باستانیه کشورماست وهیچوقت هم نمیذاریم
    • دیوید IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      بخدا اگه گوسفند داشته باشم دست این وزیر نمیدو برا چرا
    • فریده IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      1 0
      پاسخ
      تورو خدا آقای نوری رو استیضاح کنید مثلا میخواد بگه من خیلی وزیر خوبی هستم بابا تو بیا مشکلات شوفاژ خونه مدارس که هوا سرد هست رو حل کن، بیا ببین بچه های مردم رو چه نیمکت های می شینن اینارو درست کن بیا ببین بعضی از معلمها اصلا بلد هستند درس رو خوب به بچه ها یاد بدهند
    • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      وزیر بی لیاقت با این ترفندها سطح سواد دانش آموز بالا نمیره بهتره دولت فکر آلودگی هوای شهرها رو بکنه که کمتر به مشکل بر خورد بشه
    • IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      پیشنهاد خوبی هست جناب وزیر ولی یه حقوق جدا برای تابستان اضافه کنید که معلم راضی به درس دادن باشه کار بکنه
    • IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      شما بهتره اول یاد بگیری چجوری از پرسنل مجموعه ت حمایت کنی این از رتبه بندیشون اون از اضافه کاریشون اونم از بودجه آموزش و پرورششن اون از عدم امکانات متناسب با دنیای حال حاضرشون اون از کمبود نیروشون اون از تز دانشگاه فرهنگیان مسخرشون و... بهتره تا مشکلات اصلی و اساسی رو حل نکردی فاجعه جدید ببار نیاری
    • علیرضا IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام به نظر بنده آقای نوری اگه استعفا بدن یه مقداری از مشکلات این مملکت حل خواهد شد تورا خدا نظر نده آقای وزیر
    • IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      شمالطفا بعضی ازتعطیلی های بیخودی واضافی راحذف کن اگه میتونی!!!!چه دلیلی برای اینهمه تعطیلی های مذهبی هست؟؟؟والاائمه اطهار وشخص پیامبر(ص)افرادی کوشاوزحمتکش بودندشمابااین تعطیلی هایی که به بهانه روزهای خاصی راه انداخته ایدبیشترین ضربه رابه آموزش واقتصادکشورزده اید.
    • Ali IR ۰۶:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      جناب نوری، کاش به جای تبلیغات و کارهای عوام فریبانه، اندکی از وظایفتون در قبال منابع انسانی این نهاد رو انجام می‌دادید، همش وعده های توخالی، بسه. و ای کاش این منبع ناراضی تراش، هرچه زودتر عزل بشه.
    • علی IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      جناب آقای وزیر محترم واسه معیشت فرهنگیان چه فکری کردی ،ایا روز مرد را به همکارانت تبریک گفتی
    • M IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      موفق نمی شوید وبی نظمی ساعت قراردادی نبودی بی ظمی
    • تا کی سکوت؟ IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      می شه این مسخره بازیا رو تمومش کنید؟ هر روز یه طرح جدید و ضربه بر پیکره آموزش چی رو اصول هست؟ بیاید تو کلاس درس در کنار بچه ها تا ببینید دیگه انگیزه ای برا ادامه تحصیل وجود داره؟ این دوروزه آلودگی و تعطیلی هاش ضربه به جایی نزده اما بازی باروح و روان ملت، و موج سنگین گرونی و گرسنه سرکلاس حاضر شدن مصی
    • محمد IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام متاسفانه در طرح هایی که عزیزان تصویب می کنند همیشه معلمان و خانواده و فرزندان آنها حلقه مفقوده هستند. بنده در منطقه ای روستایی، سردسیر و محروم تدریس می کنم و با خانواده در اینجا حضور دارم. با این نوع طرح خانواده معلمان و خود دانش آموزان دچار مشکلات فراوان خواهند شد.
    • ن IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بابا جان این بیسوادو استیضاح کنین به هر حال من نه عید میرم مدرسه نه تابستان حالا هی حرف بزن
    • ن IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بابا جان این بیسوادو استیضاح کنین به هر حال من نه عید میرم مدرسه نه تابستان حالا هی حرف بزن
    • آدرین IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      به جای اینکه زمان تحصیل بچه ها رو بالا ببرید کیفیت درس ها رو بالا ببرید. سلامتی بچه ها رو که با تعطیل نکردن به خطر انداختید دیگه گند نزنید توی تحصیل بچه ها همینطوری علاقه ای به درس خوندن ندارن دیگه این کار واقعا بی علاقشون میکنه
    • آدرین IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      به جای اینکه زمان تحصیل بچه ها رو بالا ببرید کیفیت درس ها رو بالا ببرید. سلامتی بچه ها رو که با تعطیل نکردن به خطر انداختید دیگه گند نزنید توی تحصیل بچه ها همینطوری علاقه ای به درس خوندن ندارن دیگه این کار واقعا بی علاقشون میکنه
    • FAK IR ۰۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      دبگو بیا برو تو همون روزای مدرسه بزور میریم بعد بیاد کلاس بزاره

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