توئیتر سیستم پرداخت پول راه اندازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی جدید توئیتر سعی دارد روش های تازه ای برای درآمدزایی ایجاد کند زیرا با کاهش درآمد تبلیغاتی پس از خرید شرکت به قیمت ۴۴ میلیارد دلار روبرو شده است.

طبق گزارش فایننشال تایمز، استر کرافورد یکی از مدیران محصول در توئیتر توسعه قابلیت پرداخت را رهبری می کند. این پلتفرم به درخواست ها برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است.

ماسک پیش از این گفته بود خرید توئیتر بخشی از یک طرح بزرگتر برای ایجاد «اپلیکیشینی برای همه چیز» یا در حقیقت سرویسی است که ویژگی های شبکه اجتماعی، پرداخت های همتا به همتا و خرید اینترنتی را فراهم می کند.

پیش از آنکه ماسک توئیتر را بخرد، این پلتفرم در اوایل ۲۰۲۱ میلادی مشغول انجام بررسی هایی بود تا به کاربرانش اجازه دهد پرداخت های دیجیتال از سوی فالوئرهایشان را دریافت کنند.