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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۴۷

مدیرکل گمرکات کرمانشاه خبر داد؛

رشد ۲۷ درصدی صادرات کالا از گمرک خسروی

رشد ۲۷ درصدی صادرات کالا از گمرک خسروی

کرمانشاه- مدیرکل گمرکات کرمانشاه از رشد ۲۷ درصدی صادرات کالا از گمرک خسروی خبر داد.

بختیار رحمانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۱۰ ماه گذشته از سال‌جاری ۶۷۸ میلیون و ۶۴۱ هزار و ۵۷۳ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۷۳۹ هزار و ۲۱۴ تن از گمرک خسروی به کشور عراق صادر شده است.

وی با اشاره به میزان مقایسه‌ای رشد صادرات نسبت به سال گذشته، افزود: مجموع میزان کالاهای صادر شده از مرز خسروی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۲۷ درصد و از حیث وزن رشد ۴۰ درصدی افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرک خسروی را میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی، ظروف یکبار مصرف و.... است.

گفتنی است، مرز خسروی در ۲۰ کیلومتری قصرشیرین قرار دارد و در کنار پایانه مرزی پرویزخان از مرزهای بین المللی فعال کرمانشاه هستند.

کد مطلب 5697014

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