به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم در میدان آیت‌الله فاضل گروسی اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ شب است که مردم در این اجتماعات حضور پیدا می‌کنند و با حضور خود، حدیث مقاومت را معنا کرده‌اند.

وی افزود: مردم با حضور در این اجتماعات نشان داده‌اند که پشتیبان انقلاب اسلامی هستند و از آرمان‌های والای آن دفاع می‌کنند.

امام جمعه بیجار ادامه داد: این حضور مداوم مردم، بیانگر پایبندی آنان به ارزش‌های انقلاب اسلامی است و نشان می‌دهد که در برابر دشمنان و توطئه‌های آنان ایستادگی خواهند کرد.

خورشیدی خاطرنشان کرد: مردم با این حضور می‌خواهند نشان دهند که تا شکست دشمن و تحقق آرمان‌های انقلاب، در میدان حضور خواهند داشت.

امام جمعه بیجار گفت: حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه میدان آیت‌الله فاضل گروسی، نشانه‌ای از حمایت آنان از انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان است.