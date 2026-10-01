به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فائق رستمی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی و ایثارگران، اظهار کرد: علما و روحانیون در مسیر تبلیغ، ارشاد، دعوت مردم و تقویت وحدت، همواره در سنگر خدمت به جامعه حضور داشته‌اند.

وی با اشاره به جایگاه روحانیون در دوران‌های مختلف افزود: در کردستان نیز ۵۴ شهید روحانی در مسیر ارشاد، هدایت و خدمت به مردم تقدیم شده‌اند و باید یاد و خاطره این شهدا و خانواده‌های معظم آنان گرامی داشته شود.

امام جمعه سنندج با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم بیان کرد: دین اسلام برای کرامت انسانی و احترام به انسان‌ها ارزش ویژه‌ای قائل است و دین رحمت، عطوفت، شفقت، مودت و دفاع از حقوق مظلومان، محرومان، یتیمان و اسیران است.

ماموستا رستمی ادامه داد: اسلام با ظلم، خشونت، افراط و تفریط، تفرقه، تعصب و تبعیض مخالف است و بر صلح، دوستی، اخوت و همبستگی میان انسان‌ها تأکید دارد.

وی با استناد به آیات قرآن کریم درباره حرمت جان انسان و کرامت بنی‌آدم گفت: باید حرمت و کرامت انسان‌ها در جهان مورد توجه قرار گیرد و دوران جنگ، خونریزی، لشکرکشی، ویرانی کشورها و آوارگی ملت‌ها پایان یابد.

ضرورت وحدت جهان اسلام

امام جمعه سنندج با انتقاد از گسترش جنگ و خشونت در جهان عنوان کرد: مسلمانان باید نسبت به توطئه‌هایی که با هدف ایجاد اختلاف میان ادیان و مذاهب اسلامی دنبال می‌شود، هوشیار باشند و در برابر این اقدامات، وحدت و انسجام خود را حفظ کنند.

ماموستا رستمی افزود: تمدن بشری باید بر پایه عدالت، مساوات، امنیت، توسعه، اتحاد و همبستگی شکل بگیرد و اسلام نیز برای همه این عرصه‌ها برنامه و راهکار ارائه کرده است.

وی با تأکید بر اینکه اسلام محدود به بیان فرایض و واجبات نیست، گفت: آموزه‌های اسلامی مسائل مادی و معنوی، دنیوی و اخروی انسان را مورد توجه قرار داده و بر اخلاق‌مداری و تعامل با همه جامعه بشری تأکید دارد.

ضرورت توجه به اقتصاد و معیشت مردم

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد: مسئولان و مردم باید از ظرفیت نخبگان، دانشمندان، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و منابع خدادادی برای تقویت کشور استفاده کنند.

ماموستا رستمی افزود: باید برای مهار تورم و گرانی و بهبود وضعیت معیشت مردم تلاش شود و در این مسیر، مدیریت صحیح و استفاده از ظرفیت‌های داخلی ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه خدمت به کشور باید در عرصه‌های مختلف دنبال شود، گفت: دفاعی، امنیتی و خدمت‌رسانی به مردم سه عرصه مهمی هستند که باید در آنها با جدیت فعالیت کرد.

امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها نباید موجب وابستگی کشور شود، بلکه باید با تقویت تولید، فعالیت اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، زمینه پیشرفت کشور را فراهم کنیم.

ماموستا رستمی در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری و تلاش برای عبور از مشکلات اقتصادی ابراز امیدواری کرد با وحدت، همدلی و تلاش مسئولان و مردم، کشور مسیر پیشرفت و سربلندی را ادامه دهد.