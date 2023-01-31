علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افتتاح ۱۰ پروژه راهداری در استان طی ایام مبارک دهه فجر خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۴۳ میلیارد و ۹۴۴ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسند.

وی افزود: در این ایام زیرگذر پل فردیس در باند شمالی آزادراه تهران- کرج- قزوین با هدف رفع گره ترافیکی محدوده پل فردیس در باند شمالی آزادراه با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

این مسئول، احداث ساختمان راهدارخانه مرکزی به مساحت ۱۲ هزار متر و زیربنای هفت هزار و ۸۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد تومان، احداث پاسگاه پلیس راه کرج- قزوین به مساحت ۱۷۰۰ متر و زیربنای ۵۹۰ متر با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان و احداث قرارگاه پلیس راه استان به مساحت ۵ هزار متر و زیربنای ۲ هزار متر با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان را از دیگر پروژه‌هایی عنوان کرد که در دهه فجر افتتاح می‌شود.

زندی‌فر، تصریح کرد: افتتاح پروژه ایمن‌سازی محور کیانمهر- ماهدشت در قالب تأمین روشنایی و نصب حفاظ ایمنی تیرهای روشنایی به طول ۱.۵( یک و نیم) کیلومتر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان، افتتاح پروژه بهسازی محور قزلحصار حدفاصل پل راه آهن تا کیانمهر و بالعکس به طول ۶ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۷۴۳ میلیون تومان و بهره‌برداری از پروژه لکه‌گیری هندسی در مقاطع دارای خرابی شدید و نشست سازه‌ای در محور اشتهارد ماهدشت به طول ۱۸ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۱۸۲ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری البرز تصریح کرد: همچنین در ایام‌الله دهه فجر افتتاح پروژه روکش آسفالت رمپ و لوپ‌های تقاطع‌های آزادراه تهران- کرج- قزوین به طول سه کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان، پروژه آسفالت حفاظتی اسلاری‌سیل و روکش لایه نازک ۲.۵( دو و نیم) سانتیمتری در آزادراه کرج قزوین (باند شمالی و جنوبی) به طول پنج کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان و پروژه احداث دیوار حائل در هفت نقطه بحرانی (محدوده تونل ۶و۷) محورکرج- چالوس به طول ۱۷۰ و ارتفاع سه متر با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.