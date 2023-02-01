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۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۴۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ممنوعیت تردد خودروهای فاقد زنجیرچرخ در محور دستجرد _ تفرش

ممنوعیت تردد خودروهای فاقد زنجیرچرخ در محور دستجرد _ تفرش

قم- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای سلفچگان از ممنوعیت تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ در محور دستجرد_تفرش به دلیل بارش برف و لغزندگی محور خبر داد.

حامد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل بارش برف و همچنین لغزنده بودن مسیر در گردنه گیان به تفرش و در محور دستجرد به تفرش پلیس راه از عبور خودروهایی که فاقد زنجیر چرخ هستند، جلوگیری به عمل می‌آورد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سلفچگان عنوان داشت: تمامی محورهای حوزه راه سلفچگان با وجود بارش برف باز است اما تردد در مسیر دستجرد به تفرش به دلیل لغزندگی مسیر ناشی از بارش برف بدون زنجیر چرخ امکان پذیر نیست.

قنبری بیان داشت: در شبانه روز گذشته تمامی عوامل اجرایی اداره راهداری سلفچگان به صورت مستمر مشغول عملیات برف روبی و همچنین نمک پاشی مسیر هستند.

وی افزود: بیش از ۲۰۰ تن مخلوط ماسه و نمک در سطوح برف گیر محور سلفچگان و خلجستان در شبانه روز گذشته پاشیده شده است و در این راستا ۲۵ نفر از عوامل راهداری توسط ۱۷ دستگاه انواع تجهیزات سنگین مشغول عملیات می‌باشند.

کد مطلب 5697808

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