به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه دوره توانمندسازی مربیان سواد رسانهای در استان یزد اظهار داشت: وظیفه ما در قبال انقلاب اسلامی نه تنها حفظ و استمرار بلکه رشد و بالندگی این انقلاب در مقابل جنگ ترکیبی و شناختی دشمن است.
وی ادامه داد: ما اکنون در همه عرصهها از جمله عرصه اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی و .... در حال جنگیدن با استکبار هستیم که به خوبی این موضوع ملموس است.
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد عنوان کرد: دشمن در جنگ ترکیبی و پیچیده با تمام قوا در همه عرصهها ورود کرده و پایه همه این جنگها را با رسانه پیش میبرد، حتی جنگ سخت را هم با رسانه مدیریت میکند و این موضوع اهمیت رسانه را نشان میدهد.
زارع کمالی با بیان اینکه جنگ ترکیبی و شناختی امروز هر روز نو و پیچیدهتر میشود، افزود: وقتی دشمن در اغتشاشات اخیر از شهریورماه همه امکانات و قوای خود را به میان آورد و شکست خورد تا امروز کاملا این جنگ عوض شده است، با حجابستیزی و امنیت گریزی این جنگ را شروع کرد و امروز در فاز جدیدتر و در فضای دیگر این جنگ را دنبال میکند.
وی گفت: امروز وظیفه رسانه در عرصههای مختلف این است که به تبیین وقایع و تهدیدات فضای مجازی بپردازد چرا که اکنون متاثر از وقایع فضایی هستیم که به آن فضای مجازی گفته میشود اما در واقع فضایی حقیقی است.
زارع کمالی افزود: ما باید در مقابل هجمههای دشمن به موقع عمل کنیم و نقشههای دشمن را به خوبی برای مردم تبیین و در این زمینه جهادی عمل کنیم.
نظر شما