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۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۱۸

فرمانده سپاه الغدیر:

دشمن جنگ نرم را با رسانه پیش می‌برد/لزوم تبیین تهدیدات فضای مجازی

دشمن جنگ نرم را با رسانه پیش می‌برد/لزوم تبیین تهدیدات فضای مجازی

یزد- فرمانده سپاه الغدیر یزد گفت: شرایط امروز به گونه ای است که باید تهدیدات فضای مجازی به درستی برای همگان تبیین شود زیرا زندگی فردی و اجتماعی اغلب مردم اکنون متأثر از این فضاست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه دوره توانمندسازی مربیان سواد رسانه‌ای در استان یزد اظهار داشت: وظیفه ما در قبال انقلاب اسلامی نه تنها حفظ و استمرار بلکه رشد و بالندگی این انقلاب در مقابل جنگ ترکیبی و شناختی دشمن است.

وی ادامه داد: ما اکنون در همه عرصه‌ها از جمله عرصه اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی و .... در حال جنگیدن با استکبار هستیم که به خوبی این موضوع ملموس است.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد عنوان کرد: دشمن در جنگ ترکیبی و پیچیده با تمام قوا در همه عرصه‌ها ورود کرده و پایه همه این جنگ‌ها را با رسانه پیش می‌برد، حتی جنگ سخت را هم با رسانه مدیریت می‌کند و این موضوع اهمیت رسانه را نشان می‌دهد.‌

زارع کمالی با بیان اینکه جنگ ترکیبی و شناختی امروز هر روز نو و پیچیده‌تر می‌شود، افزود: وقتی دشمن در اغتشاشات اخیر از شهریورماه همه امکانات و قوای خود را به میان آورد و شکست خورد تا امروز کاملا این جنگ عوض شده است، با حجاب‌ستیزی و امنیت گریزی این جنگ را شروع کرد و امروز در فاز جدیدتر و در فضای دیگر این جنگ را دنبال می‌کند.

وی گفت: امروز وظیفه رسانه در عرصه‌های مختلف این است که به تبیین وقایع و تهدیدات فضای مجازی بپردازد چرا که اکنون متاثر از وقایع فضایی هستیم که به آن فضای مجازی گفته می‌شود اما در واقع فضایی حقیقی است.

زارع کمالی افزود: ما باید در مقابل هجمه‌های دشمن به موقع عمل کنیم و نقشه‌های دشمن را به خوبی برای مردم تبیین و در این زمینه جهادی عمل کنیم.

کد مطلب 5698376

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