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۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۲۲:۰۶

دبیر کانون‌های خدمت رضوی کرمانشاه:

مراسم سالروز میلاد امام جواد(ع) در استان کرمانشاه برگزار شد

مراسم سالروز میلاد امام جواد(ع) در استان کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه گفت: مراسم سالروز میلاد امام جواد(ع) در استان کرمانشاه برگزار شد.

سید محمد جعفر امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت سالروز میلاد حضرت جواد (ع) مراسم جشن و سرور در سراسر استان کرمانشاه به همت خادمیاران رضوی برگزار شد.

وی ادامه داد: جشن میلاد حضرت جواد الائمه (ع) و حضرت علی اصغر (ع) در شب گذشته با حضور پر شور مردم و خادمیاران رضوی در حسینیه آیت الله جلیلی همزمان با دیگر شهرستانها برگزار شد.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه تصریح کرد: سخنرانی، مولودی خوانی و اهدای ۱۰ کمک هزینه سفر کربلا و مشهد و برپایی سفره اطعام رضوی از جمله برنامه‌های جشن میلاد امام جواد (ع) بوده است.

کد مطلب 5698747

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