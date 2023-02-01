مراسم سالروز میلاد امام جواد(ع) در استان کرمانشاه برگزار شد

سید محمد جعفر امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت سالروز میلاد حضرت جواد (ع) مراسم جشن و سرور در سراسر استان کرمانشاه به همت خادمیاران رضوی برگزار شد.

وی ادامه داد: جشن میلاد حضرت جواد الائمه (ع) و حضرت علی اصغر (ع) در شب گذشته با حضور پر شور مردم و خادمیاران رضوی در حسینیه آیت الله جلیلی همزمان با دیگر شهرستانها برگزار شد.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی استان کرمانشاه تصریح کرد: سخنرانی، مولودی خوانی و اهدای ۱۰ کمک هزینه سفر کربلا و مشهد و برپایی سفره اطعام رضوی از جمله برنامه‌های جشن میلاد امام جواد (ع) بوده است.