کوتاهی در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی جایز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام حبیب پهلوزاده در خطبه نماز جمعه این هفته اهرم اظهار داشت: اگر امروز در دوران ولایت مطلقه فقیه، نظام سلطه و امپراطوری رسانه‌ای صهیونیست تمام افتخارات شما ملت مقاوم را کتمان می‌کند، در زمان انبیا هم تمام حقایق را کتمان می‌کردند.

وی افزود: اگر امروز نظام سلطه و امپراطوری رسانه‌ای مردم مقاوم و صبور ایران اسلامی را محاصره و تحریم می‌کند و تمام درهای تکنولوژی را بسته و هر آنچه که توانسته بر روی مردم تحریم کرده، چیز تازه ای نیست چرا که اجداد اینها در دوران انبیا و در دوران پیامبر هم کارشان ایجاد همین شعب ابیطالب ها بود.

پهلوزاده زاده تصریح کرد: نوجوان امروز اگر منافق دوران نزول وحی را ندیده است امروز ببیند چه کسانی می‌خواهند شما را نا امید کنند. امروز ببیند چه کسی هشتک می‌زند علیه اقتصاد مردم.

وی ادامه داد: به لطف و مدد الهی در همین ایام الله دهه فجر، تحریم بانکی که سال‌ها ایجاد کرده بودند برای فشار بر مردم و ما قادر به تبادلات بین بانکی کشورها نبودیم با ایجاد سامانه ارتباطی جدیدی بین کشورهای همسو این تحریم‌ها نیز بی اثر شده کما اینکه همه تحریم‌ها اثرات خود را از دست داده اند. و دوران گذار از تحریم‌ها شروع شده است.

امام جمعه اهرم بیان کرد: اگر آن روز فرعونی که حاضر بود برای به دنیا نیامدن موسی شکم هزاران مادر را بشکافد و هزاران فرزند را بکشد که موسای منجی به دنیا نیاید، امروز فرعون‌هایی وجود دارند که حاضرند برای استمرار نظام فاسد خودشان، تمام عالم را به فساد بکشند و حاضرند برای اینکه زمان ظهور را به تأخیر بیاندازند حیا و عفت را از طریق گسترش فحشاء و منکرات در فضای مجازی از بین ببرند.

وی ادامه داد: اینها آمده اند تا حجاب و پوشش اسلامی را از دختران و فرزندان ما بگیرند اما به حول و قوه الهی و به برکت خون شهدای مسیر هدایت این انقلاب روش تر از گذشته خواهد بود.

پهلوزاده خاطر نشان کرد: بزرگترین دستاورد مردم ایران اسلامی در بهمن ۵۷ برچیدن نظام ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی و ایجاد نظام مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی به برکت استقامت و خون‌های پاک شهدای انقلاب اسلامی است.

وی گفت: اگر در ابتدای انقلاب و در دوران دفاع مقدس سیم خاردار وارد می‌کردیم امروز چرخه کامل فناوری فضایی در ساخت ماهواره و پرتاب آن به دست دانشمندان جوان ایران اسلامی خودکفا شده ایم.

امام جمعه اهرم ادامه داد: گرچه هدف این انقلاب به فرمایش مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم مقدمه سازی ظهور خورشید ولایت عظما حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف است و ترویج معنویت، اما این انقلاب وظیفه خود می‌داند که در حد توان نسبت به امور مادی مردم هم بهترین‌ها را برای این مردم بصیر فراهم کند.

وی افزود: مقام معظم رهبری در دیدار کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها فرمودند: جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان باید ارتقا پیدا کند و مشکلات مردم و رفاه خانوار با رشد اقتصادی باید علاج کرد.

پهلوزاده با تبریک ۱۳ رجب سالروز ولادت مولا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام افزود: آغاز مراسم معنوی اعتکاف است و ان شاء الله نسبت به برگزاری بهتر این مراسم دغدغه مندان این حوزه اقدام جهادی داشته باشند و مسئولین امر هم پشتیبانی داشته باشند.

وی بیان کرد: اگر ما هم امروز در مورد «تبیین جایگاه ولایت فقیه» کوتاهی کنیم و فریادهای جهاد تبیین امام جامعه را نشنویم برای نوجوانان و دانش آموز ما شبهه ایجاد می‌کنند که نداند چه کسی دیکتاتور است.

امام جمعه اهرم با تسلیت ۱۵ رجب سالروز وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری خاطرنشان کرد: حادثه کربلا و قیام امام حسین با تبیین حضرت زینب که عالمه غیر معلمه است استمرار پیدا کرد و اگر امروز ما هم در تبیین اهداف انقلاب اسلامی کوتاهی کنیم و مغلوب استعمار رسانه‌ای غرب شویم دشمن تمام پایه‌های اعتقادی ما را از بین خواهد برد و دستاورد جریان انبیا و ائمه و فقها از بین خواهد رفت.