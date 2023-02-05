شرکت ۱۰ هزار گیلانی در مراسم معنوی اعتکاف

حجت الاسلام سعید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت ایام نورانی رجب و ولادت حضرت امام علی علیه السلام، اظهار کرد: امام علی علیه السلام مظهر مردانگی، شجاعت، ایثار و معرفت دینی بود.

وی با تاکید بر انتقال مفاهیم علوی و نبوی به نسل جوان، افزود: جوانان و نوجوانان باید با سیره زندگی و معرفتی ائمه اطهار (ع) بویژه امام علی علیه السلام آشنا شوند تا مسیر درست زندگی را برگزینند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان از ثبت نام ۱۰ هزار نفر برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف در این استان خبر داد و اضافه کرد: این تعداد از معتکفان در ۱۱۰ مسجد گیلان به انجام فریضه اعتکاف می‌پردازند.

مهدوی با اشاره به استقبال کم نظیر جوانان گیلانی در اجرای فریضه اعتکاف، بیان کرد: اعتکاف فرصت ارزشمندی برای افراد بویژه جوانان و نوجوانان جهت ارتباط معنوی و خالصانه با خداوند متعال است.

وی از اجرای اعتکاف مادرانه در گیلان خبر داد و افزود: در اعتکاف مادرانه، کودکان توسط خادمین مساجد نگهداری می‌شوند تا مادران با آسودگی خاطر به ضیافت الهی بپردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه فلسفه اعتکاف جدا شدن از دنیای مادیات و سوق یافتن به معنویات است، قرائت قرآن کریم، دعا و روزه را از مهمترین کارها در اعتکاف برشمرد و گفت: جدایی از خودخواهی، رسیدن به مقام خداخواهی و مهم‌تر از آن دیگرخواهی از اهم ماهیت و فلسفه اعتکاف است.

مهدوی با بیان اینکه برگزاری اعتکاف به معنویت بخشی جامعه کمک شایان می‌کند، اضافه کرد: اثرگذاری اجتماعی اعتکاف در ابعاد مختلف کم نظیر است و این مهم باید در جامعه بسط و گسترش یابد.