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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه آزاد سالوک خراسان شمالی

مشاهده پلنگ ایرانی در منطقه آزاد سالوک خراسان شمالی

بجنورد- یک قلاده پلنگ ایرانی در منطقه آزاد سالوک خراسان شمالی مشاهده و تصاویر آن ثبت شده است.

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کد مطلب 6910735

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