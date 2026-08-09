پشت پرده تغییر سرمربی تراکتور؛ چه عاملی باعث برکناری محمد ربیعی شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، پس از نارضایتی جمعی از بازیکنان تیم فوتبال تراکتور از عملکرد فنی محمد ربیعی، موضوع تغییر سرمربی این تیم به مدیریت باشگاه منتقل شد و در نهایت تصمیم به پایان همکاری با این مربی گرفته شد.

ماجرا از جایی آغاز شد که بخشی از بازیکنان باتجربه تراکتور نارضایتی خود از شرایط فنی تیم و عملکرد ربیعی را به مدیریت باشگاه منتقل کردند. این موضوع نیز در ادامه با بازیکنان باتجربه تیم مورد بررسی و مشورت قرار گرفت تا در نهایت حجت کریمی مدیرعامل باشگاه، تصمیم به برکناری محمد ربیعی گرفت.

در ادامه این اتفاق، با ورود یکی از مدیران ورزشی که سابقه فعالیت در فوتبال را نداشته، گزینه جانشینی ربیعی مورد بررسی قرار گرفت و نام جواد نکونام به عنوان گزینه اصلی هدایت تراکتور مطرح شد.

پس از انجام مذاکرات میان طرفین، نکونام برای پذیرش هدایت تراکتور به توافق رسید و قرار است در صورت تأیید نهایی از سوی نهادهای ذی‌ربط، به صورت رسمی فعالیت خود را به عنوان سرمربی جدید سرخ‌پوشان تبریزی آغاز کند.

به این ترتیب تراکتور در فاصله کوتاهی از آغاز فصل با یک تغییر غیرمنتظره روی نیمکت خود مواجه شده و حالا در انتظار نهایی شدن روند اداری و تأییدهای لازم برای معرفی رسمی جواد نکونام به عنوان سرمربی جدید است.