پرسپولیس و نخستین چالش حقوقی برای «سرمربی» پیش از آغاز لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زنان پرسپولیس هنوز وارد فصل جدید لیگ برتر نشده اما پیش از آغاز مسابقات با نخستین چالش جدی خود روبه‌رو شده است. موضوعی که به انتخاب نیلوفر اردلان به‌عنوان سرمربی سرخ‌پوشان و وضعیت قرارداد این مربی با ایستا البرز مربوط می‌شود.

انتخاب نیلوفر اردلان به‌عنوان سرمربی پرسپولیس در حالی صورت گرفته که باشگاه ایستا البرز مدعی است این مربی پیش از حضور در جمع سرخ‌پوشان با این باشگاه قرارداد داشته و جدایی او به‌صورت یک‌طرفه انجام شده است؛ ادعایی که در صورت تأیید می‌تواند معادلات آغاز فصل پرسپولیس را تحت تأثیر قرار دهد.

اردلان فصل گذشته هدایت ایستا البرز را بر عهده داشت و توانست این تیم را در جمع مدعیان بالای جدول قرار دهد. ایستا در پایان فصل با کسب ۳۴ امتیاز از ۱۸ مسابقه، پس از خاتون بم و گل‌گهر سیرجان در رده سوم لیگ برتر فوتبال زنان قرار گرفت؛ جایگاهی که یکی از بهترین نتایج این باشگاه در سطح اول فوتبال زنان به شمار می‌رود.

با این حال پس از پایان فصل مسیر اردلان و ایستا از یکدیگر جدا شد. اردلان هدایت پرسپولیس را پذیرفت و ایستا نیز برای فصل جدید سارا قمی مهاجم باسابقه فوتبال زنان ایران را به‌عنوان سرمربی انتخاب کرد. قمی که فصل گذشته از فوتبال خداحافظی کرده بود حالا قرار است نخستین تجربه جدی خود در عرصه مربیگری را روی نیمکت تیمی آغاز کند که فصل گذشته به مقام سوم لیگ برتر رسید.

ادعای قرارداد سه‌ساله ایستا

باشگاه ایستا البرز مدعی شده که نیلوفر اردلان با این باشگاه قراردادی سه‌ساله داشته است و گفته می‌شود حتی احسان آذری سرپرست مدیرعاملی باشگاه ایستا البرز با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ نسبت به جدایی اردلان اعتراض کرده و فسخ یک‌طرفه قرارداد این مربی را خلاف مقررات دانسته است.

در چنین شرایطی حالا مهم‌ترین موضوع به وضعیت ثبت قرارداد نیلوفر اردلان در پرسپولیس بازمی‌گردد. در صورت صحت ادعای ایستا البرز و تأیید وجود قرارداد معتبر میان این باشگاه و اردلان باید دید سازمان لیگ چه تصمیمی درباره ثبت قرارداد سرمربی جدید پرسپولیس خواهد گرفت و آیا کارت مربیگری او برای حضور روی نیمکت سرخ‌پوشان صادر خواهد شد یا خیر.

پرسپولیس در انتظار پاسخ سازمان لیگ

در صورتی که ادعای ایستا البرز درباره وجود قرارداد معتبر و سه‌ساله با نیلوفر اردلان تأیید شود موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف میان یک باشگاه و مربی نخواهد بود و می‌تواند برای پرسپولیس نیز تبعات حقوقی و اداری به همراه داشته باشد.

البته تا زمانی که وضعیت قرارداد اردلان و نحوه جدایی او از ایستا از سوی مراجع ذی‌صلاح بررسی و اعلام نشود نمی‌توان درباره تخلف هیچ‌یک از طرفین اظهارنظر قطعی کرد. آنچه در حال حاضر وجود دارد ادعای باشگاه ایستا و درخواست این باشگاه برای رسیدگی سازمان لیگ به وضعیت قرارداد سرمربی سابقش است.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که پرسپولیس قصد دارد دومین فصل حضور خود در لیگ برتر فوتبال زنان را با یک پروژه جدی و پرسروصدا آغاز کند. انتخاب نیلوفر اردلان مربی‌ که فصل گذشته توانسته بود ایستا را به رتبه سوم لیگ برساند یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های این باشگاه برای شروع فعالیت در فوتبال زنان محسوب می‌شود اما حالا همین انتخاب پیش از آغاز رسمی رقابت‌ها با یک ابهام قراردادی مواجه شده است.

ایستا و پروژه جدید با سارا قمی

در طرف دیگر ماجرا ایستا البرز نیز ناچار شده بدون سرمربی فصل گذشته خود وارد فصل جدید شود. این باشگاه پس از عملکرد قابل توجه فصل گذشته سارا قمی را به‌عنوان جانشین اردلان انتخاب کرده است. انتخابی که برای قمی نیز یک نقطه عطف محسوب می‌شود چرا که او پس از خداحافظی از فوتبال این بار در قامت سرمربی به لیگ برتر بازمی‌گردد.

قمی حالا باید تیمی را هدایت کند که فصل گذشته یکی از بهترین نتایج تاریخ خود را به دست آورد و انتظارها از آن پس از کسب رتبه سوم افزایش یافته است.