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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

قدردانی از شهرداری برای خدمات رسانی به زائران

قدردانی از شهرداری برای خدمات رسانی به زائران

عضو شورای شهر تهران، ضمن قدردانی از کارکنان شهرداری برای خدمت رسانی به زائران در مرزها و شهرهای عراق، گفت: فعالیت ها در مرز مهران کاملاً قابل لمس بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری، در چهارصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه حضور پیکر رهبر شهید در عراق پیوندی بین قلوب مؤمنین و مردم ایران و عراق ایجاد کرد، اظهار داشت: بعید است که این پیوند گسستنی باشد.

وی ضمن قدردانی از کارکنان شهرداری برای خدمت رسانی به زائران در مرزها و همچنین شهرهای کربلا، نجف، کاظمین و سامرا، تصریح کرد: همکاران ما در مرز مهران اسکان چادری برپا کرده بودند که امسال این فضا بسیار گسترده تر شده بود. فعالیت ها در این مرز کاملاً قابل لمس بود.

آقامیری با بیان اینکه کیفیت خدمات رسانی موکب زینبیه نسبت به سال های قبل بسیار بهتر بود، یادآور شد: دیگر مناطق نیز تلاش های قابل توجهی برای خدمت به شهروندان و زائران داشتند.

کد مطلب 6911834
محدثه رمضانعلی

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