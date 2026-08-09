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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

پس از مجمع کنفدراسیون والیبال آسیا؛

تقوی: تغییرات مهمی در اساسنامه والیبال آسیا در راه است

تقوی: تغییرات مهمی در اساسنامه والیبال آسیا در راه است

رئیس فدراسیون والیبال گفت: در این نشست‌ها تغییرات عمده در اساسنامه و قراردادهای اسپانسری آسیا مورد بررسی قرار گرفت و از حقوق والیبال ایران دفاع کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی پس از برگزاری مجمع عمومی کنفدراسیون والیبال آسیا در بانکوک در مورد جزییات این جلسات اظهار کرد: هواداران خوب والیبال می‌دانند که دو، سه روز پُرجلسه را در آسیا پشت سر گذاشتیم. جلسات خوبی با رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا و رئیس فدراسیون جهانی داشتیم و در این نشست‌ها تغییرات عمده در اساسنامه و قراردادهای اسپانسری آسیا مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: برای حمایت از کشورهای عضو، طبیعی است که در این جلسات از حقوق کشور عزیزمان ایران نیز دفاع کردیم و قرارهای خوبی گذاشتیم. با برخی کشورها قراردادهای خوبی امضا و تفاهم‌نامه‌های مناسبی نیز منعقد شد.

رئیس فدراسیون والیبال گفت: امیدواریم این مسیر به گونه‌ای پیش برود که هر روز شاهد رشد و توسعه بیشتر والیبال در کشورمان باشیم.

کد مطلب 6911818
سیده فرزانه شریفی

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