به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی دبیرکل جمعیت هلالاحمر، در جلسه شورای معاونین جمعیت گفت: سازمان جوانان هلالاحمر مصداق پویایی این جمعیت است و اعتقاد دارم که تعالی و نشاط هلالاحمر به سازمان جوانان وابسته است.
وی ادامه داد: به همین دلیل است که باید برای این نیروی انسانی پویا و بانشاط برنامهریزی شود.
سلیمانی با اشاره به اینکه سازمان جوانان درگاه ورود نیروی انسانی به جمعیت هلالاحمر است، افزود: ما طرحهای زیادی برای این گروه خاص داریم اما لازم است که در برنامههای متنوع، بازنگری شود و با اولویت کار کیفی و با دقت و سرعت بیشتر برای ساماندهی جوانان، برنامهریزی شود.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر، عنوان کرد: باید از ظرفیت مراکز آموزشی و اردوگاهها برای جذب و نگهداشت جوانان داوطلب استفاده شود.
سلیمانی گفت: لازم است که کمیته برنامهریزی برای جوانان تشکیل شود تا روند ساماندهی آنها سرعت یابد. در صورتی که جوانان ساماندهی شوند، ظرفیت بسیار بیشتری برای خدمت به مردم در اختیار خواهیم داشت.
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