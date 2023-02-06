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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۱۸

با حمایت از مهاجم ایران؛

ادعای بازیکن سابق روسیه: دلیل بازی نکردن «سردار» فوتبالی نیست!

ادعای بازیکن سابق روسیه: دلیل بازی نکردن «سردار» فوتبالی نیست!

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال روسیه مدعی شد دلیل بازی نکردن سردار آزمون در تیم بایر لورکوزن آلمان فوتبالی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، «الکساندر موستووی» بازیکن سابق تیم ملی فوتبال روسیه که سابقه بازی در تیم اسپارتاک مسکو بنفیکا پرتغال را هم دارد، به حمایت از سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران پرداخت و از بازی نکردن او در تیم بایر اظهار تعجب کرد.

موستووی گفت: آزمون به دلایل نامعلومی برای بایر بازی نمی کند. او هر چه که بود حداقل می توانست به عنوان بازیکن تعویضی به زمین برود.

وی با اشاره به دوران حضور آزمون در تیم های زنیت، روبین کازان و روستوف روسیه تاکید کرد: سردار بهترین مهاجم لیگ ما بود. این یک موقعیت بسیار عجیب است و من نمی فهمم آنجا چه خبر است.

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال روسیه در پاسخ به این سئوال که یعنی سردار به دلایل فوتبالی بازی نمی کند؟ گفت: خب احتمالا همینطور است چون در فوتبال مهاجم خوبی است.

موستووی همچنین از بازگشت آزمون به تیم زنیت استقبال و تاکید کرد که او می تواند به این تیم کمک کند.

کد مطلب 5701276

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