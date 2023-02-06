نوید حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وضعیت بارش‌ها در استان تا پایان بهمن ماه نرمال (طبیعی) پیش‌بینی می‌شود، اظهار داشت: بارندگی‌ها به‌طور عمده بصورت برف خواهد بود که در سرچشمه‌های آبی استان در نواحی غربی خواهد بارید.

وی با اشاره به اینکه در اسفند ماه شرایط بارشی بهتری در استان پیش‌بینی می‌شود، خاطرنشان کرد: بهبود بارش‌ها را در اسفند و بویژه هفته‌های پایانی سال انتظار داریم و حتی شرایط بارشی آخرین ماه زمستان نسبت به دی و بهمن بهتر خواهد بود.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: باید توجه داشت که طی ۴۵ روز آینده حتی در بدبینانه ترین حالت وضعیت بارندگی استان در حد نرمال منطقه خواهد بود.

بارش‌ها در همه مناطق استان یکسان نیست

حاجی بابایی ادامه داد: شدت بارش‌ها در همه مناطق استان نیز یکسان نخواهد بود و عمده بارش در نواحی جنوب غرب و جنوب استان پیش‌بینی می‌شود و نیمه شمالی استان اصفهان بارش‌های کمتری دریافت خواهند کرد.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: بهبود شرایط بارشی استان به دلیل تعدیل و تضعیف فاز سرد اقیانوس آرام (لانینا) بوده و این پدیده جوی در حال از بین رفتن است؛ به بیان دیگر فاز سرد و کم بارش در حال خروج است و از این رو طی ماه‌های آینده بهبود بارش‌ها را خواهیم داشت.

وی در عین حال در خصوص بارش‌های اسفندماه در اصفهان اضافه کرد: سامانه‌های بارشی پرقدرت با وقفه‌های چند روزه در استان فعال خواهند شد؛ به بیان دیگر سامانه‌های پی در پی نخواهیم داشت و یادآوری این نکته ضروری است که بخشی از استان اصفهان در منطقه کویر مرکزی قرار دارد.

لانینا می‌رود، النینو باز می‌گردد

حاجی بابایی بارش‌های ۴۵ روز پیش‌رو را در اصفهان و سرچشمه‌های آبی استان در مجموع مطلوب ارزیابی کرد و افزود: وضعیت بارندگی امسال نگران کننده نیست و حتی با توجه به روند تضعیف لانینا، می‌توان گفت که شرایط به حالت ال‌نینو یا جریانات گرم اقیانوسی در بهار پیش‌رو و حتی زمستان آینده خواهد رسید.

وی تصریح کرد: در حال خروج از شرایط کم بارشی هستیم و انتظار داریم هر چه جلوتر می‌رویم شرایط بارش‌ها بهتر شود.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: با این حال باید توجه داشت که بارش‌ها در یک مدت کوتاه جبران کننده خشکسالی‌های چند ساله نیست و خشکسالی هیدرولوژی استان ادامه دارد اما از شدت خشکسالی کوتاه مدت کاسته خواهد شد.

بارندگی در اصفهان تا نیمه بهمن ۱۴ درصد افزایش یافت

حاجی بابایی با بیان اینکه میانگین بارشی استان اصفهان از ابتدای سال آبی (مهرماه) تا نیمه بهمن ماه امسال به ۱۱۵ میلیمتر رسیده، اظهار داشت: میانگین بارشی استان در مدت مشابه سال گذشته حدود ۸۹ میلیمتر و در بلند مدت ۱۰۰ میلیمتر بوده است.‌

وی اضافه کرد: مقایسه آمارهای بارشی استان اصفهان نشان می‌دهد که بارش‌های تاکنون این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد و نسبت به بلندمدت ۱۴ درصد افزایش یافته است.

وضعیت پوشش برف در ارتفاعات سرچشمه‌های زاینده‌رود

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه این افزایش بارش در تمام نقاط استان یکسان نیست، گفت: بیشترین افزایش بارندگی در نیمه جنوبی استان و شهرستان‌هایی چون دهاقان و سمیرم بوده و میانگین بارش در نیمه غرب استان از جمله فریدونشهر و کوهرنگ در حال حاضر در وضعیت نرمال منطقه است.

وی ابراز داشت: هرچند آمار دقیقی از ارتفاع برف در سرچشمه‌های زاینده‌رود نداریم اما امکان دارد در ارتفاعات سرچشمه‌ها میانگین بارش و پوشش برف بیش از آمار و ارقام ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی باشد.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه بر اساس تصاویر ماهواره‌ای پوشش برف در سرچشمه‌های زاینده‌رود در حد نرمال است، افزود: نیمه شمالی استان از جمله در کاشان، اردستان و نائین امسال کاهش بارندگی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد را شاهد هستیم و این شرایط در اسفند ماه نیز ادامه دارد.

سرما کمابیش تا اسفند ادامه دارد

وی درخصوص وضعیت دمایی استان نیز خاطرنشان کرد: دمای استان تا پایان بهمن ماه کمابیش حدود یک تا سه درجه سلسیوس سردتر از معمول خواهد بود که این کاهش در کمینه‌ها اتفاق می‌افتد و احتمالاً برودت و سرمای هوا تا اسفندماه نیز ادامه دار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ال‌نینو (El Niño) و لانینا (La Niña) الگوهای پیچیده آب و هوایی و مربوط به تغییرات دمایی در اقیانوس‌های زمین است. چرخه اقلیمی این جریان‌ها در اقیانوس آرام و معمولاً در چرخه‌های زمانی دو تا هفت ساله اتفاق می‌افتد.

لانینا، در زبان اسپانیایی به معنی «دختر کوچک» و چرخه مخالف ال‌نینو است. رویداد لانینا نشان‌دهنده سرد شدن تناوبی سطح دریا در مرکز شرقی خط استوا روی اقیانوس آرام است. در زمان رخ دادن لانینا زمستان در نیم‌کره جنوبی گرم‌تر از همیشه و در نیم‌کره شمالی سردتر از سال‌های دیگر می‌شود.

چرخه نوسانات جنوبی ال‌نینو (ENSO) به نوسانات دمایی بین اقیانوس و اتمسفر در قسمتی از اقیانوس آرام که روی خط استوا قرار دارد گفته می‌شود. میزان انحراف از این دمای طبیعی می‌تواند تأثیراتی روی فرآیندهای اقیانوسی و در نتیجه اقلیم و آب و هوای مناطق مختلف زمین داشته باشد.

ال‌نینو جریانات گرم اقیانوسی و لانینا جریان‌های سرد اقیانوسی است که با تغییر فشار سطحی هوا در بخش غربی خط استوا روی اقیانوس آرام رخ می‌دهد.

ال‌نینو در زبان اسپانیایی به معنی «پسر کوچک» است و اولین بار ماهیگیران حاشیه آمریکای جنوبی در قرن هفدهم میلادی این تغییر آب و هوایی را تشخیص دادند. معمولاً اولین نشانه آغاز ال‌نینو گرم شدن غیرعادی آب اقیانوس است که در اواخر پاییز رخ می‌دهد.

بروز مدهای بلندتر از همیشه و توفان‌های تخریب‌کننده برای کشاورزان نشانه‌های دیگر بروز ال‌نینو است. معمولاً ال‌نینو روی جریان‌های آب و هوایی آمریکای شمالی و غربی و کانادای مرکزی تأثیرگذار است و تأثیرات ثانویه در شمال غربی اقیانوس آرام پدیدار می‌شود و بارش‌های فراوانی به دنبال دارد.