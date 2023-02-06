جدول اکران فیلم های جشنواره چهل و یکم در اراک منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول نمایش سینماهای مردمی چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در اراک اعلام شد.
بر این اساس فرهنگسرای شهر اراک میزبان اکران آثار این رویداد خواهند بود.
طبق سنوات گذشته، فروش بلیت فیلمهای جشنواره به صورت برخط و از طریق سامانههای آیتیکت (iticket.ir)، ایرانتیک (irantic.com) و گیشه هفت (gisheh۷.ir) است.
امکان خرید بلیت فیلمهای جشنواره برای هر شماره تلفن همراه در هر سامانهی فروش بلیت، تعداد ۴ قطعه بلیت از هر فیلم خواهد بود؛ البته لازم به یادآوری است، بلیتهای خریداری شده امکان ابطال یا تعویض ندارند، بنابراین تماشاگران محترم باید با دقت نظر کافی در زمان خرید بلیت به انتخاب سینما، سالن و سانس نمایش اقدام نمایند.
به منظور سهولت در خرید و امکان خدماتدهی مطلوب به تماشاگران، مرکز تماس سامانههای فروش بلیت (مندرج در سامانهها)، روزانه از ساعت ۹ الی ۲۳ پاسخگوی تماسهای تلفنی مخاطبان هستند.
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