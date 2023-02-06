جنگ در دونتسک برای سربازان اوکراینی بسیار دشوار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین در سخنانی اعتراف کرد که وضعیت برای نیروهای اوکراینی در جمهوری خلق دونتسک (DPR) که در آن درگیری در جریان است، بسیار دشوار و سخت شده است.

زلنسکی در این ارتباط گفت: «ما شاهد افزایش فشار در خطوط مختلف مقدماتی و همچنین فشار در زمینه اطلاعاتی علیه نیروهای اوکراینی هستیم. در منطقه دونتسک وضعیت بسیار سخت و درگیری‌ها شدید شده است، اگرچه ما باید در مقابل ایستادگی کنیم.»

پیش از این، دنیس پوشیلین، رئیس موقت منطقه دونتسک گفته بود که درگیری‌های شدیدی در منطقه آرتیوموفسک (به نام باخموت در اوکراین) که قبلاً توسط ارتش اوکراین کنترل می‌شد، جریان دارد.

بلومبرگ روز پنجشنبه گذشته به نقل از مقامات آمریکایی و اتحادیه اروپا گزارش داده بود که کشورهای غربی توصیه کرده اند که اوکراین برای مدتی نبردها را متوقف و نیرو جمع کند و همزمان منتظر تانک‌های لئوپارد باشد و حملات خود را در بهار از سر گیرد، اما به نظر می‌رسد که نیروهای اوکراینی مشورت کشورهای غربی برای توقف نبردها تا بهار را نادیده گرفته اند.

از سوی دیگر، همزمان اعلام شده است که الکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین از مقام خود استعفا داده است. به گفته منابع نزدیک به رئیس جمهور اوکراین، مشاوران زلنسکی اکنون در حال تصمیم گیری برای انتقال وزیر به یک پست دیگر در کابینه هستند، زیرا آنها معتقدند که او باید در تیم ریاست جمهوری زلنسکی باقی بماند. در میان سایر پست‌ها، آنها پست وزیر دادگستری را برای رزنیکوف، که با مسائل قضائی و حقوق آشنا است، در نظر گرفته‌اند.

از سوی دیگر، منابع اوکراینی اعلام کرده‌اند که کایرلو بودانوف، رئیس فعلی اداره اصلی اطلاعات نامزد جایگزینی وزارت دفاع این کشور است.

وزارت دفاع اوکراین طی چند ماه گذشته با برخی پرونده‌های فساد روبرو بوده است و ماه گذشته هنگامی که رسانه‌ها فساد در وزارت دفاع را افشا کردند، رزنیکوف آنها را به تضعیف وزارتخانه خود در آستانه مذاکرات با شرکای ناتو متهم کرد.

هفته گذشته نیز روزنامه «پراودا» به نقل از منابع دولتی و نظامی اوکراینی گزارش داد الکسی رزنیکوف وزیر دفاع این کشور هفته آینده از سمت خود برکنار خواهد شد. به گفته این منابع، بودانوف رئیس سازمان اطلاعات نظامی اوکراین احتمالاً جایگزین او خواهد شد.

طی ۱۰ روز گذشته نیز «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین در بزرگترین تحول سیاسی این کشور همزمان با جنگ، تعدادی از مقامات ارشد را برکنار کرد. نبرد علیه فساد در اوکراین اهمیت حیاتی پیدا کرده است، زیرا جنگ روسیه باعث شده است که کیف به شدت به حمایت غرب متکی باشد و این کشور به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا است و در این شرایط وجود فساد اقتصادی می‌تواند مانعی برای کمک‌های بیشتر غرب به اوکراین باشد.

اخراج بیش از دوازده مقام ارشد دولت اوکراین توسط زلنسکی چند روز پس از دستگیری معاون وزیر مظنون به اختلاس و اتهاماتی بود که اگرچه توسط وزارت دفاع تکذیب شد، اما اعتراضاتی را علیه عملکرد دولت اوکراین برانگیخت.

زلنسکی پیشتر گفته بود: «هر عامل داخلی که با دولت تداخل داشته باشد در حال اخراج است و پاکسازی خواهد شد. این برای حفاظت از ما ضروری است و به نزدیک شدن ما با نهادهای اروپایی کمک می‌کند.»