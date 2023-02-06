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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۰۷

رئیس جهاد کشاورزی اسلام آبادغرب خبر داد؛

افتتاح ۷ پروژه بخش کشاورزی اسلام آبادغرب در ایام دهه فجر

افتتاح ۷ پروژه بخش کشاورزی اسلام آبادغرب در ایام دهه فجر

کرمانشاه- رئیس جهاد کشاورزی اسلام آبادغرب از افتتاح هفت پروژه بخش کشاورزی این شهرستان در ایام دهه فجر خبر داد.

اکبر میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ایام چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هفت پروژه در بخش کشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب با اعتبار بیش از ۲۲ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۲۴ نفر افتتاح خواهد شد.

وی افزود: چهار پروژه در بخش امور دام است که برای اجرای آن‌ها ۱۶ میلیارد تومان شامل ۱۲ میلیارد تومان سهم مجری و چهار میلیارد تومان اعتبار دولتی هزینه شده است.

رئیس جهاد کشاورزی اسلام آبادغرب تصریح کرد: چهار پروژه بخش امور دام برای ۱۸ نفر اشتغالزایی ایجاد می‌کنند.

میرزایی گفت: ۲ پروژه در بخش باغبانی با اعتبار بیش از ۶ میلیارد تومان باعث اشتغالزایی چهار نفر می‌شود.

کد مطلب 5701551

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