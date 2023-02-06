افتتاح ۷ پروژه بخش کشاورزی اسلام آبادغرب در ایام دهه فجر

اکبر میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ایام چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هفت پروژه در بخش کشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب با اعتبار بیش از ۲۲ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۲۴ نفر افتتاح خواهد شد.
وی افزود: چهار پروژه در بخش امور دام است که برای اجرای آنها ۱۶ میلیارد تومان شامل ۱۲ میلیارد تومان سهم مجری و چهار میلیارد تومان اعتبار دولتی هزینه شده است.
رئیس جهاد کشاورزی اسلام آبادغرب تصریح کرد: چهار پروژه بخش امور دام برای ۱۸ نفر اشتغالزایی ایجاد میکنند.
میرزایی گفت: ۲ پروژه در بخش باغبانی با اعتبار بیش از ۶ میلیارد تومان باعث اشتغالزایی چهار نفر میشود.
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