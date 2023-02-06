۱۳ مدال رنگارنگ حاصل کار نمایندگان تکواندو ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، رقابت های آزاد فجیره به میزبانی کشور امارات با حضور ۱۴۸۹ تکواندوکار در ۲ بخش بانوان و آقایان برگزار شد که نمایندگان ایران در هر ۲ بخش صاحب ۱۳ مدال طلا، نقره و برنز شدند.

در مجموع گروه بانوان و آقایان، علیرضا حسین پور در وزن ۵۸- کیلوگرم، دانیال بزرگی در وزن ۶۸- کیلوگرم، محمدحسین یزدانی در وزن ۸۰- کیلوگرم، علیرضا نادعلیان در وزن ۸۷+ کیلوگرم، سعیده نصیری در وزن ۴۶- کیلوگرم، مبینا نعمت زاده در وزن ۵۳- کیلوگرم، تینا مدانلو در وزن ۵۷- کیلوگرم و کوثر اساسه در وزن ۶۲- کیلوگرم طلایی شدند؛ نگار اسماعیلی در وزن ۴۹- کیلوگرم، ملیکا میرحسینی در وزن ۷۳- کیلوگرم و آرین سلیمی در وزن ۸۷- کیلوگرم به مدال نقره رسیدند؛ غزل سلطانی در وزن ۵۳- کیلوگرم و نرگس میرنوراللهی در وزن ۶۲- کیلوگرم نیز برنزی شدند.

در گروه آقایان، در وزن ۵۸- کیلوگرم، علیرضا حسین پور دور نخست با قرعه استراحت مواجه شد اما در مراحل بعدی به ترتیب «باکری» نماینده مراکش، «ژاراس» از قزاقستان، «تورائف» از ازبکستان و «عمر یاسر» از فلسطین را پشت سر گذاشت و مدال طلا را بر گردن انداخت.

دانیال بزرگی در وزن ۶۸- کیلوگرم دور نخست «عاصم» از سودان را شکست داد؛ او در مرحله یک هشتم با «چاماچنکو» از اوکراین مبارزه کرد و با پیروزی در این دیدار راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. بزرگی در این مرحله «فیصل سیدی» نماینده مراکش را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله نیز «پولاتوف» ازبکستانی و دارنده مدال برنز رقابت های جهانی مکزیک ۲۰۲۲ را شکست داد و با اقتدار راهی فینال شد. نجم‌الدین دیگر نماینده ازبکستان حریف بزرگی در فینال کاری مقابل نماینده شایسته کشورمان از پیش نبرد و این بزرگی بود که طلای دیگری را برای ایران به ارمغان آورد.

محمدحسین یزدانی در وزن ۸۰- کیلوگرم، ابتدا با «مرگان» از قزاقستان دیدار کرد و به پیروزی رسید؛ «مادیوبنک» از ازبکستان نیز حریف یزدانی نشد و او در نیمه نهایی با «نورلان» از قزاقستان رو به رو شد. یزدانی با پیروزی در این بازی مقابل «سیف عیسی» مواجه شد و نهایتا در یک بازی سخت و تماشایی براب حریف عنواندار مصری در المپیک و رقابت های جهانی ۲ بر یک نتیجه را واگذار و به مدال نقره بسنده کرد.

در وزن ۸۷- کیلوگرم، آرین سلیمی ابتدا «محمد فرهان» از مراکش را ۲ بر صفر شکست داد و حریف «المبروک» از عربستان سعودی شد و با همین نتیجه وی را پست سر گذاشت. او در مرحله نیمه نهایی مقابل «فهد صبیحی» از اردن به میدان رفت و پیروز و نهایتا حریف «نیکیتا رافالوویچ» حریف عنواندار جهان و المپیک از کشور ازبکستان شد. سلیمی با واگذاری نتیجه در مرحله نهایی به حریف ازبک خود به مدال نقره رسید.

علیرضا نادعلیان در وزن ۸۷+کیلوگرم، دور نخست با استراحت مواجه و در مرحله یک چهارم نهایی حریف «بوگزاد» از ازبکستان شد و وی را شکست داد؛ نادعلیان در مرحله بعدی مقابل «کابلان» از قزاقستان پیروز و راهی فینال شد. وی در فینال «اناس صادق» از اردن که چند روز پیش در رقابت های عرب کاپ صاحب مدال طلا شده بود را شکست داد و نشان طلا را بر گردن آویخت.

فرزان عاشورزاده و محمدصادق دهقانی در وزن ۶۳- کیلوگرم با شکست مقابل حریفان و حسن بشیری در وزن ۸۷- کیلوگرم (به دلیل مصدومیت در دیدار اول) از دور رقابت ها کنار رفتند.

در گروه بانوان نیز؛ در وزن ۴۶- کیلوگرم، سعیده نصیری دور نخست با قرعه استراحت مواجه شد؛ او در بازی اول خود مقابل «کوربونالیف» از ازبکستان به برتری رسید و در مرحله یک چهارم حریف «فاطیما» از مراکش شد و برابر او نیز به برتری رسید. نصیری در برابر «سونیا» از چین تایپه مانند بازی های قبلی ۲ بر صفر به پیروزی رسید و رقیب «هوانگ» از چین تایپه شد و مقابل این حریف هم به پیروزی دست یافت و طلا را بر گردن انداخت.

نگار اسماعیلی در وزن ۴۹- کیلوگرم، ابتدا «مطر» از عربستان را ۲ بر صفر شکست داد و در مرحله یک هشتم «فاطما» از بحرین را ۲ بر صفر شکست داد و در مرحله بعدی «ویرجینا مائسترو» از ایتالیا را با همان نتیجه شکست داد و به نیمه نهایی رسید. اسماعیلی در یک دیداری سخت «ژوانگ» از چین تایپه را ۲ بر صفر شکست داد و به فینال وزن خود رسید. او در فینال مقابل «مانووپوا» از ازبکستان ۲ بر یک شکست خورد و به مدال نقره رسید.

مبینا نعمت زاده و غزل سلطانی به ترتیب در وزن ۵۳- کیلوگرم به نشان طلا و برنز دست یافتند. نعمت زاده در ابتدا با دیانا کروش از ایتالیا رو به رو شد و به برتری رسید سپس حریف ماتونتی از ایتالیا شد و او را پشت سر گذاشت؛ در مراحل بعدی ویکتوریا و انامس از مراکش را شکست داد و راهی فینال شد. او در فینال پویا سو از عنوانداران آسیا و جهان را شکست داد و مدال طلا را از آن خود کرد. ضمن اینکه سلطانی در سمت دیگر جدول با وجود پیروزی برابر نماینده مراکش برابر پویا سو شکست خورد و به برنز بسنده کرد.

همچنین تینا مدانلو در وزن ۵۷- کیلوگرم با پشت سر گذاشتن همه حریفان و پیروزی برابر آون از لبنان در فینال نیز طلایی شد.

کوثر اساسه و نرگس میرنوراللهی به ترتیب در وزن ۶۲- کیلوگرم به مصاف رقبا رفتند. اساسه در ابتدا مقابل «مخماتووا» از قزاقستان قرار گرفت و توانست به برتری برسد، او در دیدار بعدی حریف سیده نرگس میرنوراللهی از ایران شد و با برتری مقابل حریف هموطن خود به دیدار پایانی رسید. اساسه در فینال مقابل سوبیرجونووا از ازبکستان به برتری رسید و مدال طلا را بر گردن انداخت. ضمن اینکه میرنوراللهی پیش از دیدار با اساه با نماینده مراکش دیدار کرد و به برتری در ۲ راند رسید و با واگذاری نتیجه به اساسه به برنز دست یافت.

همچنین ملیکا میرحسینی پس از مدت ها دوری از رقابت های بین المللی در این رقابت ها در وزن ۷۳- کیلوگرم شرکت کرد و در دیدار اول ۲ بر صفر نماینده سوریه را از پیش روی برداشت، در دیدار دوم خود شهربانو دامغانی نژاد از ایران را مغلوب کرد؛ او در مرحله نیمه نهایی «اومایما» از مراکش را پشت سر گذاشت و حریف «راما ابوالراب» از اردن شد؛ وی در فینال بازی را واگذار کرد و صاحب مدال نقره شد.

نیکی یوسفی، شهربانو دامغانی نژاد، آناهیتا توکلی و زهرا پوراسماعیل در اوزان ۴۹-، ۷۳- و ۷۳+ کیلوگرم نیز از دور رقابت ها کنار رفتند.

هدایت تیم ملی در گروه آقایان برعهده مجید افلاکی، فیض الله نفجم و جلال خدامی به عنوان مربی است. مهروز ساعی و مینا فردی در گروه بانوان مربیان تیم هستند.