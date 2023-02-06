مراسم سوگواری رحلت عقیله بنی هاشم در حرم رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در شب رحلت بانوی صبر و استقامت و پیام آور نهضت خونین کربلا حضرت زینب کبری (س) بیرق عزا بر فراز گنبد بارگاه ملکوتی رضوی برافراشته شد و زائران این حریم نورانی در سوگ رحلت شهادت گونه این بانوی بزرگوار اشک ماتم ریختند و مرثیه‌خوان این مصیبت بزرگ شدند.

ویژه برنامه شب وفات حضرت زینب (س) ساعتی بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء با قرائت زیارت پرفیض امین الله و مرثیه‌سرایی مداح و ذاکر آل الله؛ سیدمحمد علوی آغاز شد.

مراسم شب شهادت بانوی صبر و استقامت در حرم مطهر رضوی با گفتگو و خاطره‌گویی حاجیه خانم «امینه وهاب‌زاده» جانباز شیمیایی ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس و تنها زن امدادگر ایرانی و تقدیر از این بانوی نستوه که با الگو گرفتن از حضرت زینب (س) در میدان نبرد حق علیه باطل حماسه آفرینی کرده بود، ادامه پیدا کرد.

در این مراسم همچنین زائران حریم پاک رضوی هم نوا با ذاکران اهل بیت (ع) احمد واعظی، سید جعفر ماهرخسار و رضا قانع مرثیه‌سرای رحلت جانسوز عقیله بنی هاشم شدند.

بیان رشادت و حماسه آفرینی‌های زهرای ثانی؛ حضرت زینب (س) در قالب دکلمه‌ای زیبا که توسط دکلمه خوان نوجوان سید امیرعلی میرهادی قرائت شد و شعرخوانی آئینی از سوی محمد سهرابی از شاعران و مدیحه‌سرایان اهل بیت (ع) از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

در این مراسم همچنین زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت ثامن الائمه (ع) با زمزمه زیارت عاشورا که با صدای جواد قربانپور قرائت شد بر ساحت مقدس سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفای ایشان عرض ارادت کردند و بر شهدای کربلا سلام و درود فرستادند.