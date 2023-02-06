خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: امتداد محور مرگ جاده قاین - بیرجند به محور دلهره بیرجند- نهبندان می‌رسد. محور ۲۰۰ کیلومتری که هر چند پس از آنکه بارها شاهد صحنه‌های دلخراش مرگ بوده و قربانیان زیادی را به کام مرگ کشانده، چند سالی است برای دو بانده سازی و بهبود کیفیت مسیر اقدام شده است اما حرکت کند غلتک های راهسازی که به سبب تورم و گرانی‌های بی حد و حصر و … می‌باشد سبب شده تا همچنان این جاده قربانی بگیرد.

اما حرکت خودروهای شوتی حامل قاچاق سوخت، ترانزیتی بودن محور و حرکت تریلرها و … سبب شده است پس از جاده مرگ، محور بیرجند- نهبندان نام محور دلهره را یدک بکشد.

دلهره در محور بیرجند به نهبندان

این بار در محور هراس خود پا به رکاب جاده می‌شویم و دل به دریا می‌زنیم. قسمتی از محور ۲۰۰ کیلومتری دو بانده شده و امنیت نسبی برقرار است.

قسمتی از مسیر جاده کم عرض و در قسمتی از آن روکش آسفالت تن‌پوشی مندرس به تن دارد. حرکت و رفت و شد تریلرها و غول پیکرهای جاده در کنار شنیدن اخبار تصادف بر اثر برخورد با خودروهای سوخت کش و شوتی لرزه به جانمان می‌اندازد.

در گوشه‌ای از مسیر نام و نشانی از غلتک های راهسازی دیده می‌شود.

حرکت غلتک های راهسازی در مسیر ۲۴۶ کیلومتری بیرجند به نهبندان از سال ۸۹ آغاز شد. هزینه‌های سنگین راهسازی، تورم و … سبب شد تا با گذشت بیش از ۱۰ سال حدود ۹۰ کیلومتر مسیر دوبانده شود و نیمی از محور دلهره همچنان پر خطر و قربانی‌های زیادی بگیرد.

دوبانده سازی مسیر تا سال ۱۴۰۵

فرماندار نهبندان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۹ کیلومتر باند دوم محور بیرجند به نهبندان در حال بهره برداری است و ۷۰ کیلومتر باقی مانده مسیر دارای چهار پیمانکار است و عملیات راهسازی در حال اجرا است.

ایروانی با بیان اینکه برای هر کیلومتر باند دوم حدوداً ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، تصریح کرد: تاکنون اعتبارات هزینه شده برای دوبانده سازی این محور به حدود ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

به اظهار ایروانی قرارداد جدید برای ۱۱ کیلومتر باقیمانده نهبندان به شوسف با اعتبار ۲۶۰ میلیارد بسته شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر بیان داشت: از مسیر ۲۴۷ کیلومتری بیرجند- نهبندان، حدود ۱۰۰ کیلومتر دوبانده شده است.

وحید داعی با بیان اینکه مسیر باقی مانده برای دوبانده سازی حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، عنوان کرد: بر اساس موافقت نامه‌های مبادله شده سال ۱۴۰۵ پایانی بر پروژه دوبانده سازی این محور می‌باشد.