به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسداللهی، در نشست بررسی روند اجرای طرح توانمندسازی و تحول اجتماعمحور در محلات کمبرخوردار استان که با حضور جانشین وزیر کشور در اجرای این طرح تشکیل شد، از اجرای طرح توانمندسازی و تحول اجتماعمحور در محلات کمبرخوردار استان ارائه کرد و اظهار داشت: نزدیک به ۲۵ درصد جمعیت استان در بافتهای ناکارآمد ۹ شهر سکونت دارند که این تعداد جمعیت در مقایسه با کل جمعیت این شهرها ۴۵ درصد است.
وی افزود: در شهر تبریز ۱۱ محله و در سایر شهرهای استان نیز به تناسب جمعیت از ۱ تا ۵ محله برای اجرای این طرح شناسایی شده و تاکنون اقداماتی از قبیل پهنهبندی محلات و انتخاب شهرداران، تهیه بستههای معیشتی، برگزاری دورههای آموزشی، معرفی افراد جویای کار به فنی و حرفهای، شناسایی بیماران صعبالعلاج و افراد فاقد بیمه و … انجام شده است.
وی نبود شغل پایدار، وجود خانههای غیراستاندارد، پایین بودن امکانات بهداشتی و فرهنگی و تفریحی، شیوع آسیبهای اجتماعی و نامناسب بودن وضعیت معابر را از مهمترین مشکلات این محلات عنوان کرد و خواستار افزایش اختیارات استان در مدیریت اجرای طرح توانمندسازی محلات و مشارکت بیشتر دستگاههای خدماترسان و شهرداریها در این راستا شد.
در این جلسه مدیران کل بهزیستی، کمیته امداد، آموزش فنی و حرفهای، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، فرمانداران اهر و میانه و شهرداران مراغه، ملکان و هشترود هم به بیان اقدامات انجامشده در خصوص توانمندسازی ساکنان محلات کمبرخوردار و حاشین نشین شهرها پرداختند.
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