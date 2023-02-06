به گزارش خبرنگار انتظامی مهر سردار کمال هادیانفر در حاشیه افتتاح مرکز پاسخگویی راهور و در جمع خبرنگاران درباره حذف ۲ درصد افزایش عوارض خودروها و اعمال جریمه توسط پلیس راهور گفت: در سال‌های گذشته بنا بر شکایتی که در دیوان عدالت کشور مطرح شد تصمیم بر این شد تا شهروندان یا عوارض خودروهای خود را پرداخت یا جریمه بدهند.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به رأی صادره به نفع شهرداری‌ها افزود: بنا بر رأی صادر شده و پیگیرهای شهرداری برای کسب درآمد بیشتر از طریق جذب عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک رأی را به نفع آنها صادر و عوارض را قانونی کردند.

وی در ادامه گفت: خودروهایی که بدون مجوز وارد محدوده طرح می‌شوند باید عوارض پرداخت و جریمه هم از سوی خود شهرداری اعمال می‌شود و بنابراین دلیلی برای اعمال جریمه وجود ندارد اما اگر در بحث عوارض تجدید نظر شده و یا به مبلغ جریمه اضافه و اصلاحات انجام شود، ما نیز به وظیفه خود عمل خواهیم کرد.

سردار هادیانفر با تاکید بر جریمه پلاک‌های زوج و فرد افزود: جریمه ورود به محدوده طرح مبلغ ۱۰۹ هزار تومان و بنا بر شرایط آلودگی هوا و کمیته اضطرار است و ما آن را اجرا می‌کنیم.در بحث جرایم ما نیازمند تغییر هستیم تا به وسیله مجلس شورا و هیأت وزیران تصویب شود.

وی گفت: با توجه به اینکه ۱۳ کلانشهر حوزه بزرگراهی را در بر می‌گرفت و تصادفات در این سیزده کلانشهر داشتیم بر آن شدیم تا پلیس بزرگراه را در آنها توسعه دهیم و پلیس بزرگراه در کنار دیگر گشت‌های محسوس و نامحسوس فعالیت داشته و با رانندگان پرخطر و کسانی که تخلفات حادثه ساز انجام می‌دهند برخورد کند.

سردار هادیان فر تصریح کرد: در برنامه امروز افتتاحیه مرکز پاسخگویی پلیس راهور نیز برگزار شد که این مرکز به صورت شبانه روزی ۲۱ خدمت از جمله شماره گذاری، اجراییات، گواهینامه، تصادفات و غیره را به متقاضیان به صورت تلفنی ارائه می‌دهد؛ همچنین ساختمان شهید سلیمانی که در آن موزه پلیس راهور قرار دارد و همچنین مرکز آموزش و تحقیقات نیز با حضور سردار رادان افتتاح شد.

وی در ادامه صحبت‌های خود به موضوع تصادفات و پویش ۱۸۱۸ پرداخت و گفت: سالانه حدود ۱۷ هزار جان باخته و ۳۰۰ هزار مصدوم حاصل تصادفات رانندگی است؛ همچنین ۳ هزار نفر از کودکان و افرادی که در سن رشد هستند نیز به صورت بی گناه در تصادفات جان می‌بازند که حاصل سرعت و سبقت غیرمجاز و عدم استفاده از کمربند ایمنی است.

سردار هادیانفر به برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: در این برنامه به شاخص ۳۱ درصد کاهش رسیدیم اما در توسعه هفتم باید به ۵۰ درصد برسیم که امروز سردار رادان اعلام کرد که در طول سه سال باید به ۶۰ درصد کاهش برسیم.

رئیس پلیس راهور انتظامی کشور به بحث هوشمندسازی پلیس در حوزه خدمات گواهینامه و غیره پرداخت و گفت: درصددیم تا طرح اجرایی کروکی هوشمند در سراسر کشور اجرایی شود؛ همچنین در تحول سیستمی، کاهش فرآیندها و زمان رسیدگی بیش از ۸۰ درصد مراجعان از عملکرد پلیس اعلام رضایت داشته‌اند.