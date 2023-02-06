پرونده ۱۳ واحد بدون صلاحیت درمان در اردبیل بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران آسایشی ظهر دوشنبه در جلسه رسیدگی به تخلفات حوزه درمان، غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: ۴۵ پرونده تخلفات حوزه درمان و غذا و دارو در کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تشکیل شده بود که مراحل رسیدگی به این پرونده‌ها انجام شد.

وی با اشاره تداوم نظارت و برخورد قانونی با تخلفات حوزه سلامت استان اردبیل خاطرنشان کرد: پرونده‌های ارجاعی از معاونت‌های درمان و غذا و دارو دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پرونده‌هایی که وقوع جرم محرز شده بود برای رسیدگی و صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده می‌شوند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل عمده ترین تخلفات بررسی شده در این کمیسیون را در حوزه درمان شامل دریافت خارج از تعرفه مصوب و دخالت افراد فاقد صلاحیت در امر درمان اعلام کرد و گفت: در این جلسه ۴۵ پرونده شکایت، گزارش و بازرسی در حوزه درمان و غذا و دارو مورد بررسی قرار گرفت.

آسایشی افزود: هشت پرونده دریافت خارج از تعرفه، ۶ پرونده به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در مراکز درمانی، ۱۳ پرونده دخالت افراد فاقد صلاحیت در امر درمان و ۱۰ پرونده تعطیلی غیرموجه درمانگاه شبانه‌روزی در حوزه معاونت درمان استان بررسی شد.

وی ادامه داد: همچنین چهار پرونده بازرسی و شکایت در مورد وجود داروی تاریخ گذشته در داروخانه و گرانفروشی، دو پرونده مربوط به عدم رعایت موارد بهداشتی و فرمول ساخت و عرضه آرد غیر بهداشتی در یک کارخانه آرد و دو پرونده مربوط به عدم رعایت ضوابط توزیع شرکت‌های تجهیزات پزشکی در حوزه معاونت غذا و دارو مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفت.