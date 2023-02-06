شرکت ۲ هزار نفر در فراخوان جذب مدرس انس با قرآن دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، حجت‌الاسلام محمد معرفت مدیرکل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به فراخوان دوم جذب مدرس درس انس با قرآن کریم، گفت: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تکمیل مدرسان مورد نیاز برای تدریس درس انس با قرآن کریم در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از طریق آزمون کتبی و شفاهی، مدرسان مورد نیاز خود را جذب می‌کند.

وی افزود: ان‌شاءالله این آزمون در روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار خواهد شد. فقط کسانی مجاز به شرکت در آزمون کتبی هستند که قبلا در سامانه ثبت‌نام کرده‌ باشند.

معرفت با تاکید بر اینکه مهلت ثبت‌نام در دومین فراخوان جذب مدرس درس انس با قرآن کریم به پایان رسیده است، اظهار داشت: ۲۴۱۶ نفر در این فراخوان ثبت‌نام کرده‌اند که بعد از آزمون کتبی شرایط متقاضیان بر اساس آیین‌نامه بررسی خواهد شد.

وی گفت: در این فراخوان، جهت رفاه حال متقاضیان و کاهش حجم ترافیک وارد بر سایت آزمون، متقاضیان به دو گروه تقسیم شده‌اند که لینک آزمون و سؤالات هر گروه متفاوت است. گروه اول متقاضیان دارای مدرک تحصیلی «دکتری» یا «سطح ۳» یا «سطح ۴» هستند. آزمون این گروه در ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد. گروه دوم متقاضیانی هستند که آخرین مدرک تحصیلی آنان «کارشناسی ارشد» است و فاقد مدرک حوزوی «سطح ۳» یا «سطح ۴» هستند. این گروه در ساعت ۱۰:۴۰ صبح جهت آزمون باید به سامانه مراجعه نمایند.

مدیرکل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: برای مثال، فردی که آخرین مدرک دانشگاهی او «کارشناسی ارشد» است و مدرک حوزوی «سطح۳» یا «سطح۴» نیز دارد، باید در آزمون ساعت ۱۰:۰۰ شرکت نماید؛ اما فردی که آخرین مدرک تحصیلی او فقط «کارشناسی ارشد» است، باید در آزمون ساعت ۱۰:۴۰ شرکت کند.

وی با بیان اینکه تخلف از این زمان‌بندی، منجر به محرومیت «سه ساله» از اخذ مجوز تدریس خواهد شد، تصریح کرد: تعداد دفعات مجاز در آزمون فقط یک بار است. شرکت در آزمون بیش از یک بار، به منزله «مردود» خواهد بود. ۱۲ ساعت قبل از آزمون کتبی، لینک آزمون در کانال اطلاع‌رسانی اداره‌کل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معرفت با بیان اینکه آزمون کتبی دارای ۳۰ سؤال و مهلت پاسخگویی ۲۰ دقیقه است، افزود: پاسخ غلط به سؤال‌ها نمره منفی ندارد. سؤالات یکی یکی و به صورت رندوم (اتفاقی) ارائه می‌شود و امکان بازگشت به سؤال قبلی وجود دارد. استفاده از کتاب و جزوه و مشورت در زمان آزمون ممنوع است.

وی ادامه داد: با توجه به احتمال قطعی برق در زمان آزمون، متقاضیان از شارژ بودن موبایل و لپ‌تاپ خود اطمینان حاصل کنند؛ همچنین به دلیل ترافیک بالا، از اینترنت پرسرعت و مناسب استفاده نمایند؛ مسئولیت قطعی برق یا ضعف اینترنت برعهده شرکت‌کنندگان است.

مدیرکل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به منابع آزمون کتبی و شفاهی فراخوان جذب مدرس درس انس با قرآن کریم، اظهار کرد: کتاب «حلیة القرآن» سطح ۱ و ۲ تألیف موسوی بلده، کتاب «روانخوانی و تجوید قرآن کریم» تألیف حبیبی و شهیدی، کتاب «آموزش قرائت قرآن کریم» تألیف هیأت محققین و کتاب «خودآموز زبان وحی» تألیف وحیدی‌مهر از منابع آزمون به شمار می‌روند.

وی از شرط دعوت به آزمون شفاهی، خبر داد و خاطرنشان کرد: کسب حداقل امتیاز ۷۰ از ۱۰۰ در آزمون کتبی شرط دعوت به آزمون شفاهی است. بنابراین، حداقل نمره قبولی، نمره ۲۱ از ۳۰ و شرط صدور مجوز تدریس، کسب حداقل امتیاز ۷۰ از ۱۰۰ در آزمون شفاهی است.

معرفت گفت: پس از موفقیت در آزمون کتبی و شفاهی، به متقاضیان مجوز تدریس به عنوان مدرس حق‌التدریس ارائه می‌شود. این مجوز صرفا به منزله توانایی علمی و مهارتی است و تدریس استادان مشروط به تأییدیه حراست و گزینش و اعلام نیاز واحدهای دانشگاهی خواهد بود.

مدیرکل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی مدت اعتبار مجوز تدریس بر اساس میانگین امتیازات کتبی و شفاهی دانست و اظهار کرد: اعتبار مجوز به مدت سه‌سال برای امتیاز ۷۰ تا ۷۹، چهارسال برای امتیاز ۸۰ تا ۸۹ و پنج‌سال برای امتیاز ۹۰ تا ۱۰۰ خواهد بود.

وی در پایان گفت: جهت آگاهی از بخشنامه‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها و دریافت لینک آزمون، عضویت متقاضیان در کانال اداره‌کل تبلیغ و امور دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی در پیامرسان های داخلی الزامی است.