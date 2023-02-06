به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در آئین افتتاح همزمان ۷۲ پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در سراسر کشور، اظهار داشت: از بزرگ‌ترین افتخارات اورژانس، خدمات رسانی در دوران دفاع مقدس است که نیاز به مستندسازی و انعکاس آن در جامعه احساس می‌شود. در آن دوران، ستاد تخلیه مجروحان در فرودگاه‌ها توسط اورژانس فعال بود که نقش مهمی در انتقال مجروحان داشت.

وی با اشاره به فعالیت ۳۴۶ دستگاه موتورلانس در کشور، گفت: در اوایل انقلاب تعداد نیروی اورژانس فقط ۱۵۰ نفر بود اما امروز بیش از ۲۵ هزار نفر در این سازمان مشغول خدمت رسانی هستند و سالانه بیش از ۴.۵ میلیون مأموریت در سراسر کشور توسط اورژانس انجام می‌شود.

وزیر بهداشت گفت: خدمات اورژانس برای بیماران و مصدومان، رایگان است و امیدواریم خدمات نظام سلامت نیز با اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع، رایگان یا با حداقل هزینه شود.

عین اللهی به فعالیت ۵ دستگاه شناور اورژانس در جنوب کشور اشاره و تاکید کرد: نیروهای اورژانس در ایام کرونا که مردم در منزل و قرنطینه بودند، تلاش‌های ارزشمندی داشتند که در همان ایام، تعدادی از این عزیزان به شهادت رسیدند و اکثر نیروهای اورژانس نیز به کرونا مبتلا شدند چراکه خودشان را فدای مردم کرده بودند. اورژانس همچنین در واکسیناسیون سراسری علیه کرونا، مشارکت گسترده‌ای داشت.

وزیر بهداشت تاکید کرد: در اورژانس نیاز به نوآوری و به روز بودن داریم؛ البته برخی از وسایل و تجهیزات انتقال علائم حیاتی بیماران در خدمات ۷۲۴ و ۲۴۷ مراکز درمانی بکار گرفته شده که امیدواریم استفاده از این تجهیزات و خدمات جدید، تقویت شود. اورژانس همانند یک دانشگاه است و باید زمینه‌های رشد و ارتقای آن را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه اورژانس از مهمترین عناصر فعال نظام سلامت است، از فعالیت اورژانس به عنوان جهاد فی سبیل الله یاد کرد و گفت: نیروهای اورژانس، فرشته‌های نجات مردم هستند که قدردان تلاش‌ها و فعالیت‌های شبانه روزی آنها هستیم.

عین اللهی خاطرنشان کرد: نیروهای اورژانس فعالیت ممتازی را در حوزه سلامت انجام می‌دهند چراکه در تمام ساعات شبانه روز و ایام سال از جمله تعطیلات و در شرایط اقلیمی متفاوت، به بیماران و مصدومان، خدمت رسانی می‌کنند.

وی افزود: نیروهای اورژانس با وجود محدودیت‌ها، تحریم‌ها و مشکلاتی که دشمنان ایجاد کرده‌اند، نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرند و همکارانی چابک، چالاک، علمی و حرفه‌ای و در اوقات حساس، نجات آفرین هستند.

وزیر بهداشت از ویژگی‌های کارکنان اورژانس را نظم و انضباط دانست و عنوان کرد: انضباط و عمل بهنگام در ۲۴ ساعت شبانه روز باعث شده تا این نیروها همواره آماده به خدمت باشند. از نظر ما، نجات جان بیماران و مصدومان، ثواب و اجری غیر قابل شمارش دارد.

عین اللهی تصریح کرد: نام و نشان اورژانس، نماد امید و زندگی است. مصدومان و بیماران در بحرانی‌ترین لحظات و شرایط به اورژانس پناه می‌آوردند. باید از خیّرین سلامت نیز که در ساخت تعدادی از پایگاه‌های اورژانس در کشور مشارکت داشته‌اند، تقدیر کنیم.