۱۴ هزار و ۶۰۰ کیلومتر خط انتقال آب در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آقازاده ظهر دوشنبه در آئین افتتاح طرح‌های شرکت آب و فاضلاب استان زنجان که در ساختمان شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد، از در دست اجرا بودن حدود ۱۰ هزار روستا در قالب محرومیت‌زدایی و طرح ملی در کشور خبر داد و گفت: هفت هزار و ۲۰۰ روستا توسط قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) عملیاتی خواهد شد.

وی ابراز کرد: حدود ۳ هزار روستا نیز توسط همکاران در شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها عملیاتی خواهد شد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ کیلومتر خط انتقال آب و حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ کیلومتر شبکه توزیع آب در کشور وجود دارد.

آقازاده تاکید کرد: ۱۰ هزار و ۵۰۰ لیتر در ثانیه تولید آب و نزدیک به ۹ هزار ایستگاه پمپاژ خواهیم داشت و ۸۷۰ هزار مترمکعب مخزن سرویس ذخیره را در کشور عملیاتی خواهیم کرد و حدود ۴.۶ میلیون نفر از نعمت آب پایدار مطمئن روستایی بهره‌مند خواهند شد و پیشرفت پروژه ۳۱ درصد بوده و عملیات قرار است ۳۰ ماهه به اتمام برسد و پیشرفت فیزیکی منطبق بر پیشرفت برنامه‌ای است.

وی گفت: حدود ۱۰ هزار روستا بالای ۲۰ خانوار دیگر که از طریق استان‌ها اطلاعات آن‌ها جمع‌آوری شده را به طرح مذکور الحاقیه دهیم و عملیات آن را آغاز کنیم و طبق مذاکرات انجام شده با سازمان برنامه و بودجه کشور، با افزودن حدود ۲۳۰۰ روستا در فاز اول موافقت شده و ۶۰ روستا نیز برای استان زنجان در نظر گرفته شده که یکی از استان‌های پیشرو است که عملیات ۶۰ روستا را از محل محرومیت‌زدایی و روستاهای الحاقی آغاز کنند.

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: برای عملیاتی شدن ابر پروژه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، کارخانه‌های تولید لوله پلی‌اتیلن جواب‌گوی نیاز مصرف این پروژه‌ها نبودند که از طریق وزارت دفاع نسبت به واردات این محصول اقدام شد تا شعار عدالت اجتماعی محقق شود.

آقازاده افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور تأمین آب بوده و رساندن آب به مردم حق‌الناسی است که بر عهده ما قرار دارد و فعالیت خیرین آبرسان مطرح است که اساس‌نامه آن تدوین شده و با توجه به ظرفیت دینی و اعتقادات مذهبی موجود در کشور، پیش‌بینی می‌کنیم این موضوع با توجه به بسترسازی‌های انجام شده از طریق وزارت نیرو رسانه‌ها اتفاق خواهد افتاد از منابع دولتی پیشی گیرد و ۵ هزار روستا در مرحله اول عملیاتی کنیم که ۲۳۰۰ روستا با خیرین آبرسان تفاهم‌نامه منعقد شده و ۱۴۰۰ روستا عملیاتی شده است.

وی یاد آورشد: با توجه به فرسودگی ۲۰ درصدی موجود در شبکه‌های توزیع و انتقال آب کشور، شاهد ۳۱.۵ درصد هدر رفت آب هستیم که برای رفع مشکل آن ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.