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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۳۱

در آمل؛

اولین سایت ارتباطات رادیویی جاده ای شمال کشور راه اندازی شد

اولین سایت ارتباطات رادیویی جاده ای شمال کشور راه اندازی شد

آمل- نخستین سایت ارتباطات رادیویی جاده‌ای شمال کشور همزمان با دهه فجر در مرکز جمعیت هلال‌احمر شهرستان آمل بهره‌برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نیکزاد رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آمل عصر دوشنبه در آئین بهره‌برداری از نخستین سایت ارتباطات رادیویی جاده‌ای شمال کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات ۴۰ ساله برای ارائه خدمات در محور مواصلاتی هراز بحث ارتباطات بوده است.

وی افزود: نقاط کور زیادی در جاده شریانی هراز داریم همچنین در برخی مواقع ارتباطات بی‌سیم امدادگران جمعیت هلال احمر ما در عملیات‌های امدادی قله دماوند و همچنین اعزام به آبادی‌ها و روستاهای بالادست لاریجان قطع می‌شد که با نصب یک دستگاه رپیتر پیشرفته در منطقه امامزاده هاشم و ارتباط‌گیری با مرکز استان بسیاری از مشکلات مرتفع شد.

رئیس جمعیت هلال احمر آمل با بیان اینکه هم‎اکنون تمام مراکز هلال احمر در منطقه لاریجان دارای ارتباط بی‌سیم با آمل، محور هراز و مرکز پیام استان هستند، تصریح کرد: با آماده شدن زیرساخت‌های لازم تا یک ماه آینده این مرکز تبدیل به مرکز دیجیتال می‌شود تا از این شهرستان با شهرهای مختلف مناطق مختلف کشور ارتباط بگیریم.

نیکزاد بیان کرد: با مهیا شدن همه زیرساخت‌ها مرکز دیجیتال از آمل می‌تواند با تمام نقاط کشور تبادل اطلاعات کند.

وی با اشاره به اینکه برای راه‎اندازی سایت تکرارکننده بی‌سیم پیشرفته در منطقه امامزاده هاشم محور هراز بیش از ۶ میلیارد ریال هزینه شد، ادامه داد: هم‎اکنون هراز تنها محور مواصلاتی و جاده‌ای شمال کشور است که ارتباطات بی‌سیم در نقاط مختلف آن برقرار است و نسبت به محورهای کندوان و گدوک تنها محوری هستیم که ارتباط بی‌سیم با تمام مناطق، پایگاه‌ها و نقاط کور منطقه لاریجان داریم.

نیکزاد یادآور شد: با توجه به اینکه مازندران معین استان تهران در حوادثی همانند زلزله‌ها و بلایای طبیعی است ارتباطات محور لاریجان می‌تواند بسیار کارساز، اساسی و مهم برای ارائه خدمات و امدادرسانی باشد البته بخش زیادی از سایت امامزاده هاشم هم می‌تواند برای پایتخت کشور و تهران در مواقع اضطراری بهره گرفته شود تا پل محکم ارتباطی بین مازندران و تهران باشیم.

رئیس جمعیت هلال احمر آمل با اشاره به افتتاح دیگر پروژه‌های هلال احمر این شهرستان در ایام الله دهه فجر، خاطرنشان کرد: سومین مرکز کاردرمانی این شهرستان با امکانات به روز در جمعیت هلال احمر با بکارگیری هشت کادر درمانی و اداری و همت خیران نیک اندیش و اعتبارات هلال احمر با حضور مسؤولان افتتاح شد.

وی با بیان اینکه مرکز کاردرمانی مجموعه‌ای کامل از توانبخشی، فیزیوتراپی و گفتاردرمانی است تا بیماران آسیب دیده از حوادث و سکته برای برطرف شدن مشکلاتی همانند لکنت زبان، مشکلات گفتاری و فلجی اندام از امکانات لازم بهره بگیرند، بیان کرد: در این مرکز بیماران هم تحت فیزیوتراپی، بازگشت تحرک به اندام و گفتاردرمانی به صورت یک مجموعه قرار می‌گیرند.

نیکزاد گفت: تنها مرکز در مازندران هستیم که مجموعه‌ای کامل از سه خدمات را در یک مکان ارائه می‌دهیم البته هزینه استفاده از امکانات مرکز بسیار ناچیز است و آمادگی داریم برای افراد بی‌بضاعت و تحت حمایت نهادها و دستگاه‌های حمایتی خدمات رایگان ارائه دهیم.

کد مطلب 5702215

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