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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۵۳

کابلوف: روسیه برای بستن سفارت خود در افغانستان برنامه‌ای ندارد

کابلوف: روسیه برای بستن سفارت خود در افغانستان برنامه‌ای ندارد

نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان امروز از عدم تصمیم مسکو برای بستن سفارت خود در کابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، ضمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد که مسکو هیچ برنامه‌ ای برای بستن سفارت خود در افغانستان ندارد.

به گزارش خامه پرس به نقل از خبرگزاری تاس، خبرگزاری العربیه امروز در گزارشی خبر داد که کشورهای عربی و غربی سفارتخانه‌ های خود را در کابل تعطیل و افغانستان را ترک می کنند.

پیش از این وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان اعلام کرده بود که ریاض سفارت خود در کابل را به دلیل تهدیدات امنیتی از سوی گروهک تروریستی داعش تعطیل کرده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان پیشتر با تایید خروج کارمندان سفارت عربستان از کابل، علت این اقدام ریاض را آموزش کارمندان بیان کرده بود.

کد مطلب 5702220

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    نظرات

    • NP IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      من که نظرم اینه نقشه خود غربی ها بوده که تمایل ندارند هیج سفارتی از کشورهای منطقه ای و روسیه در افغانستان کابل باشه . و برنامه مخالف طالبان با تحصیل زنان دختران هم احتمال داره زیر سر نقشه های خود غرب بوده باشه تا به این بهانه سایر سفارتخانه کشورهای منطقه و روسیه در افغانستان و کابل جمع شوند.

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