به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، ضمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان امروز دوشنبه اعلام کرد که مسکو هیچ برنامه‌ ای برای بستن سفارت خود در افغانستان ندارد.

به گزارش خامه پرس به نقل از خبرگزاری تاس، خبرگزاری العربیه امروز در گزارشی خبر داد که کشورهای عربی و غربی سفارتخانه‌ های خود را در کابل تعطیل و افغانستان را ترک می کنند.

پیش از این وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان اعلام کرده بود که ریاض سفارت خود در کابل را به دلیل تهدیدات امنیتی از سوی گروهک تروریستی داعش تعطیل کرده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان پیشتر با تایید خروج کارمندان سفارت عربستان از کابل، علت این اقدام ریاض را آموزش کارمندان بیان کرده بود.