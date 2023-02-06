اجرای ۹۲ پروژه در حوزه میراث فرهنگی در اردبیل

حسن محمدی ادیب در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از شاخص‌های توسعه استان اردبیل توجه به زیرساخت‌ها و طرح‌های مهم در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که می‌تواند تحولاتی جدی در استان اردبیل رقم بزند.

وی تصریح کرد: در این استان ۲ پایگاه ملی و یک پایگاه جهانی به نام بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی راه‌اندازی شده و در کنار آن بیش از یک‌هزار اثر تاریخی و باستانی به ثبت ملی رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: تنوع آثار به ثبت رسیده ملموس و غیرملموس در این استان شرایط خوبی را برای جذب گردشگر داخلی و خارجی فراهم کرده به طوری که ما در رونق‌بخشی به حضور گردشگران داخلی و خارجی رتبه سوم کشور را به دست آوردیم.

محمدی ادیب از احداث ۹۲ پروژه مهم و اساسی حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خبر داد و افزود: ساخت هتل پنج ستاره که در جذب توریسم بسیار مؤثر خواهد بود، با سرعت بیشتری در حال انجام است و امیدواریم سال آینده با همت بخش خصوصی شاهد بهره‌برداری از این هتل پنج ستاره باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سه هزار اشتغال را در بخش صنایع دستی ثبت کردیم و ما تنوع تولید محصولات و صادرات آن را به کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای همسایه در طول سال دارا هستیم.

محمدی ادیب اضافه کرد: اردبیل قطب گردشگری ۲۰۲۳ انتخاب شده و کشورهای عضو اکو فرصتی مناسب را برای جذب گردشگران و حضور توریسم این کشورها در استان فراهم کرده تا ما بتوانیم توسعه اقتصادی را در این استان رقم بزنیم.

وی بیان کرد: اقدامات مؤثر در جذب گردشگران در نوروز سال آینده و فصل تابستان هدف‌گذاری شده تا ما بتوانیم به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو فرصت بهره‌گیری از شرایط موجود را به درستی آماده کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل ادامه داد: گردشگری می‌تواند با همه شاخصه‌های ممتاز فرصتی بی‌نظیر برای تحول اقتصادی استان باشد که از سرمایه‌گذاران در این حوزه حمایت‌های لازم انجام می‌شود.