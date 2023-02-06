به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم آغاز اکران فیلم‌های منتخب جشنواره فجر در سینماهای اردبیل عصر دوشنبه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما دوره تحولی ارشاد را با تلاش مضاعف و همراهی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به پیش می‌بریم و امیدواریم با همدلی، وحدت و همگرایی بتوانیم در این مقطع تحولات اساسی و بنیادین را در حوزه فرهنگی، هنری، سینمایی و رسانه‌ای شاهد باشیم.

امیر رجبی ضرورت حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه را در استان اردبیل به رغم توانمندی بالا و مظلومیت متعدد یادآور شد و تصریح کرد: دشمن ماه‌ها است که تلاش می‌کند جو ناامیدی، سیاه‌نمایی، یأس و افسردگی را در بین هنرمندان و اهالی اصحاب و رسانه القا کند در حالی که نسل جوان و نوجوان با حضور در سالن‌های سینما از فیلم‌های جشنواره فجر استقبال کرده و این نشان می‌دهد تیر آنها به خطا خورده است.

وی گفت: هر چند دشمن فعالیت‌های فرهنگی و هنری را با همراهی عده‌ای از هنرمندان داخلی تحریم کرده اما نباید به این خیانت دشمن دامن زد بلکه بهتر است با شادابی و نشاط بیشتر برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری را شاهد باشیم تا یک فضای خوش‌بینی، امید و نشاط در جامعه رقم بخورد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل افزود: برگزاری جشنواره فیلم فجر در دهه فجر که عید ملی ایرانیان است، فرصتی مناسب فراهم آورده تا علاقه‌مندان به هنر هفتم بتوانند آثار برگزیده و منتخبی را به تماشا بنشینند.

رجبی از برگزاری جشنواره‌های متعدد تئاتر، هنرهای تجسمی و سایر رشته‌های هنری در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: از امروز تا ۲۴ بهمن ماه نیز از بین ۲۴ فیلم جشنواره فجر، ۱۶ فیلم در ۲ سینمای انقلاب و قدس اردبیل اکران می‌شود که در سه سانس این آثار به نمایش گذاشته می‌شود.

وی خرید اینترنتی بلیط و تهیه آن را با رقم ۲۵ هزار تومان از طریق سایت‌ها به ویژه گیشه هفت یادآور شد و اضافه کرد: با وجود همه جریان‌سازی‌ها و هجمه‌های سنگین کمپین «همه باهم سینما» و سایر مجموعه‌ها پای کار آمدند تا حضور پررنگ مردم را در سینماهای استان برای مشاهده این فیلم‌های منتخب و پربازدید شاهد باشیم.

رجبی بیان کرد: سعی ما بر این است تا فیلم‌ها بدون نقص در این دوره اکران شده و علاقه‌مندان بتوانند در ساعات تعیین شده، آثار را به تماشا بنشینند.

احداث پردیس سینمایی در اردبیل در اولویت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل از برگزاری جشن انقلاب در شهرهای مختلف استان و همچنین برگزاری جشنواره سرودهای انقلابی، مرزداران و جشنواره‌های دیگر هنری در استان خبر داد و اظهار کرد: متمرکز ما بر ساخت پردیس‌های سینمایی در استان است که در این زمینه رایزنی‌هایی را با مسئولان کشوری آغاز کردیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: هر چند ما از لحاظ زیرساخت سینمایی جز استان‌های ضعیف و کم بضاعت هستیم اما از لحاظ توان نیروی انسانی در این بخش ظرفیت بی‌نظیری داشته و حتی آمادگی تولید آثار ارزشمند با حضور هنرمندان را داریم.

رجبی در مورد اکران فیلم در مراکز استان‌ها و درخواست مردم شهرهای مختلف استان برای اکران فیلم‌های منتخب جشنواره فجر گفت: در این زمینه سازمان سینمایی بررسی‌های متعددی را انجام داده ولی به نتیجه مناسبی نرسیده‌ایم.

وی به پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه تالار شهر اشاره کرد و افزود: این پروژه از مطالبات اصلی اصحاب فرهنگ و هنر است و ما سعی خودمان را انجام می‌دهیم تا با تأمین اعتبار مناسب از محل سفر رئیس جمهور این پروژه را برای سال‌های آینده آماده بهره‌برداری کنیم.

رجبی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در دوره جدید تحولی فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یک فرد عمل‌گرا سعی خواهیم کرد تا در کنار تکمیل پروژه‌های متعدد، فرصت همفکری و تعامل بیشتر با اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و مطبوعات را فراهم آوریم چرا که بر این باوریم اصحاب رسانه در میدان عمل می‌توانند خنثی‌کننده توطئه‌های دشمنان باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل از ۲ سینمادار اردبیلی قدس و انقلاب قدردانی کرد و ادامه داد: تمام تلاش ما بر این است تا این ۲ سینما به رغم فرسودگی و کهنگی به امکانات جدید آراسته شده و امکان اکران و پخش فیلم‌ها را به شکل مطلوب و کیفی داشته باشند.