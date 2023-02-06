جدیدترین آمار قربانیان زلزله در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد که تعداد تلفات زمین لرزه به ۴۶۱ فوتی و ۱۳۲۶ مصدوم افزایش یافته است که بیشتر آنها در لاذقیه، حلب، حماه و طرطوس بوده اند.
احمد ضمیریه، معاون وزیر بهداشت سوریه تاکید کرد: سطح آمادهباش در همه بخشهای امدادرسانی بیمارستانی در تمامی استانداریها بالا رفته و تیمهای متعددی برای انتقال مصدومان به بیمارستانها بسیج شدهاند و طرح اورژانس عمومی و طرح تامین ملزومات و داروها برای تامین تجهیزات برای مکانهای آسیب دیده اجرایی شده است.
وی اشاره کرد که ۲۸ آمبولانس و ۷ درمانگاه سیار از دمشق، حومه دمشق، قنیطره، حمص، به حلب و لاذقیه اعزام شدند.
ضمیریه خاطرنشان کرد: به بیمارستان های خصوصی دستور داده تا درهای خود را به روی مجروحان باز کرده و همه موارد را پذیرش کنند.
وی همچنین از همکاری با سایر مراکز اورژانس، آتش نشانی و پدافند غیرنظامی در استان های مختلف خبر داد.
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