جدیدترین آمار قربانیان زلزله در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد که تعداد تلفات زمین لرزه به ۴۶۱ فوتی و ۱۳۲۶ مصدوم افزایش یافته است که بیشتر آنها در لاذقیه، حلب، حماه و طرطوس بوده اند.

احمد ضمیریه، معاون وزیر بهداشت سوریه تاکید کرد: سطح آماده‌باش در همه بخش‌های امدادرسانی بیمارستانی در تمامی استانداری‌ها بالا رفته و تیم‌های متعددی برای انتقال مصدومان به بیمارستان‌ها بسیج شده‌اند و طرح اورژانس عمومی و طرح تامین ملزومات و داروها برای تامین تجهیزات برای مکان‌های آسیب دیده اجرایی شده است.

وی اشاره کرد که ۲۸ آمبولانس و ۷ درمانگاه سیار از دمشق، حومه دمشق، قنیطره، حمص، به حلب و لاذقیه اعزام شدند.

ضمیریه خاطرنشان کرد: به بیمارستان های خصوصی دستور داده تا درهای خود را به روی مجروحان باز کرده و همه موارد را پذیرش کنند.

وی همچنین از همکاری با سایر مراکز اورژانس، آتش نشانی و پدافند غیرنظامی در استان های مختلف خبر داد.