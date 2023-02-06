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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۹:۲۳

جدیدترین آمار قربانیان زلزله در سوریه

جدیدترین آمار قربانیان زلزله در سوریه

وزارت بهداشت سوریه به جدیدترین آمار قربانیان زلزله در این کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد که تعداد تلفات زمین لرزه به ۴۶۱ فوتی و ۱۳۲۶ مصدوم افزایش یافته است که بیشتر آنها در لاذقیه، حلب، حماه و طرطوس بوده اند.

احمد ضمیریه، معاون وزیر بهداشت سوریه تاکید کرد: سطح آماده‌باش در همه بخش‌های امدادرسانی بیمارستانی در تمامی استانداری‌ها بالا رفته و تیم‌های متعددی برای انتقال مصدومان به بیمارستان‌ها بسیج شده‌اند و طرح اورژانس عمومی و طرح تامین ملزومات و داروها برای تامین تجهیزات برای مکان‌های آسیب دیده اجرایی شده است.

وی اشاره کرد که ۲۸ آمبولانس و ۷ درمانگاه سیار از دمشق، حومه دمشق، قنیطره، حمص، به حلب و لاذقیه اعزام شدند.

ضمیریه خاطرنشان کرد: به بیمارستان های خصوصی دستور داده تا درهای خود را به روی مجروحان باز کرده و همه موارد را پذیرش کنند.

وی همچنین از همکاری با سایر مراکز اورژانس، آتش نشانی و پدافند غیرنظامی در استان های مختلف خبر داد.

کد مطلب 5702373

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