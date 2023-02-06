به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری با اعلام این خبر اظهار کرد: این نهاده با ترکیب جدید سبوس، پروتئین، اوره، مکمل‌های دامی و… بهترین خوراک دام با کیفیت بالاست که از بقایای نیشکر تهیه می‌شود.

وی افزود: محصول جدید شرکت تهیه و خوراک دام شعیبیه به خارج از استان خوزستان ارسال شده است.

مدیر کارخانه خوراک دام شعیبیه عنوان کرد: در شرایطی که قیمت نهاده‌های دامی سیر صعودی دارد، محصول جدید خوراک دام می‌تواند جایگزین مؤثری برای این نهاده‌ها و جبران قیمت‌ها باشد.

به گزارش مهر، کارخانه خوراک دام شعیبیه یکی از چند صنعتِ پایین‌دستی توسعه نیشکر است که در حلقه پایانی این گیاهِ جادویی قرار دارد که در این کارخانه از بقایای نیشکر (پیت) به همراه چند افزودنی مثل ملاس، ویناس، خوراک دام تهیه می‌شود.

این خوراک دام، چندگانه اشتغال، درآمدزایی و حفظ محیط‌زیست را در منطقه ایجاد کرده و نقش مهمی را در حفظ مراتع و منابع طبیعی پیرامون داشته و مانع نابودی آن شده است.

شرکت تولید خوراک دام شعیبیه از هدر رفت و از بین رفتن بقایای نیشکر جلوگیری کرده و آن را تبدیل به یک ماده با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده است.