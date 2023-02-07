پل خلیج فارس در راستای راهبرد جهانی کردن مناطق آزاد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله عبدالملکی ظهر سه شنبه در آئین آغاز به کار مجدد اجرای پروژه عظیم پل خلیج فارس اظهار داشت: مناطق آزاد کشور در دولت سیزدهم، دو راهبرد مردمی کردن و جهانی کردن را در دستور کار دارند و احداث پل خلیج فارس نیز در راستای عملیاتی کردن این راهبردهاست.

وی ادامه داد: اجرای کامل چهار رکن طرح جامع ارتباطی خلیج فارس، شامل احداث پل، توسعه بندر کاوه، احداث بزرگراه و راه آهن در این منطقه برای تکمیل کریدور شمال جنوب دارای اهمیت بالایی است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با اشاره به ظرفیت‌های بندر کاوه برای پهلوگیری کشتی‌های تجاری بین المللی، افزود: پس از احداث پل خلیج فارس و توسعه بندر کاوه، بهره مندی از توانمندی این بندر برای تکمیل ظرفیت‌های تجاری بندر شهید رجایی نیز در دستور کار خواهد بود.

به گفته عبدالملکی؛ عملیات عمرانی پل خلیج فارس و اتصال جزیره قشم به سرزمین اصلی از طریق این پل، با اخذ مجوزهای لازم و رعایت تمامی ملاحظات زیست محیطی اجرا می‌شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه طبق برنامه ریزی صورت گرفته، تأمین مالی ساخت پل خلیج فارس در سه بخش انجام می‌شود، افزود: یک بخشی را دولت، بخش دیگری را سازمان منطقه آزاد و قسمت سوم منابع مالی از طریق فاینانس و سرمایه‌گذار خارجی تأمین خواهد شد.

عبدالملکی در ادامه با اشاره به جایگاه مناطق آزاد کشور در بحث اقتصاد کشور، گفت: مناطق آزاد مولد انقلاب هستند و این مسئله در بند ۱۱ سیاست‌های کلی نظام مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، اظهار داشت: سال ۱۳۵۷ نقطه عطفی در تاریخ ایران و جهان بود در حالی که بشریت به سرعت به سمت اضمحلال می‌رفت این مسیر متوقف و تاریخ جدیدی باز شد.

مشاور رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه پیروزی انقلاب اسلامی مسیر و جایگاه انسان و بشریت را به سمت عزت و افتخار تغییر داد؛ افزود: در بخش زیرساخت‌ها طی ۴۴ سال اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته‌ایم و ایرانی‌ها در بحث امید به زندگی بالاترین رشد را در دنیا داشته‌اند.