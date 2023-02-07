بیش از ٨٠ درصد روستاها در قزوین به اینترنت دسترسی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله امینی در نشست خبری که پیش از ظهر سه شنبه در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: فراگیری ارتباط صوتی و دیتا یکی از مهمترین مطالبات عمومی در سال‌های اخیر بوده است که در همین راستا در خصوص وضعیت استان قزوین باید گفت که خوشبختانه ارتباط صوتی و دیتا در تمامی شهرهای استان قزوین به طور صد در صدی وجود دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین ادامه داد: در بخش روستایی نیز در روستاهایی که بیش از ٢٠ خانوار در آنها زندگی می‌کنند ٩٧ درصد پوشش ارتباطات صوتی و ٨٢ درصد ارتباط دیتا موجود است.

این مسئول بیان کرد: توسعه ارتباطات یک مسئله زمان بر است که نیاز به تجهیزات زیربنایی هزینه بردار نیز دارد، با این وجود دولت سیزدهم تمام تلاش خود را برای بهره مندی عموم مردم در اقصی نقاط کشور از خدمات یکسان و با کیفیت به کار می‌برد.

وی توضیح داد: پوشش اینترنت روستایی در آبیک ٨۶ درصد، در شهرستان البرز ٨٩ درصد، در شهرستان آوج ۶٨ درصد، در بویین زهرا ۹۶ درصد، در تاکستان ٨۶ درصد و در شهرستان قزوین ٨٠ درصد است و با توجه به گستردگی شهرستان قزوین به خصوص در مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و نیز با توجه به این مسئله که تا پیش از آبان ١۴٠١ این عدد زیر ٨٠ درصد بوده، کمیت خوبی دارد.

امینی با بیان این نکته که میانگین پوشش ارتباطی در استان ٨٠ درصد است گفت: ١٣۴ روستای بی اینترنت در سطح استان داریم که ٣٠ روستا مربوط به آوج و ۷۳ روستا در شهرستان قزوین قرار دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین بیان کرد: تلاش ما این است که در مناطق صعب العبور ابتدا ارتباط صوتی ایجاد کنیم و سایر خدمات در درجات بعدی قرار دارند، بر همین اساس روستا از شهرستان قزوین توانسته‌اند از امکانات ارتباط صوتی ماهواره‌ای بهره مند شوند.

این مسئول یادآور شد: با همه گیر شدن ویروس کرونا استفاده از نت به طور قابل توجهی افزایش یافت و بسیاری از دانشجو ها و دانش آموزان و افرادی که به طور کلی از اینترنت استفاده نمی‌کردند وارد شبکه شدند لذا در این دوران تعداد مشترکین که از اینترنت استفاده می‌کردند سه برابر رشد پیدا کرد.

وی با بیان این نکته که بیشتر تجهیزاتی که در این فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرند محصولات وارداتی هستند تصریح کرد: با توجه به تحریم وارد کردن محصولات برای توسعه فناوری ارتباطات هزینه‌های زیادی را به ما تحمیل می‌کند با این وجود امسال ۴٠ تجهیزات جدید به استان وارد شده است و با این امکانات ۶٠ روستا با حدود ٨٠٠٠ نفر و ٢۵٠٠ خانوار وصل به اینترنت دسترسی پیدا می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰٢ هیچ روستای بالای ۲۰ خانوار ای در استان بدون اینترنت وجود نخواهد داشت.

ارتباط امن و با کیفیت با توسعه فیبر نوری

امینی در این نشست با بیان این موضوع که توسعه خطوط ثابت و رسیدن فیبر نوری به نقاط مختلف استان یکی از دستاوردهای خوب محسوب می‌شود تبیین کرد: توسعه فیبر نوری علاوه بر تأمین کردن امنیت و سرعت بالا می‌تواند مشکلات اینترنت در مناطق صعب العبور استان را رفع نماید.

وی ابراز کرد: توسعه ارتباط سیار در قزوین ٨۵ درصد و فیبر نوری بین ١۵ تا ٢٠ درصد بوده است، توسعه فیبر نوری در روستاها از سال ٩٧ آغاز شده و امروز با سرعت خوبی پیش می‌رود، در همین راستا ١٢۴ کیلومتر فیبر نوری از کوهین به طارم سفلا کشیده شده و ٢٧٩۴ خانوار از این نعمت بهره مند می‌شوند.

این مسئول مطرح کرد: نمایندگی از دولت هوشمند یکی از دستورکارهای ویژه ما است، مردم در تمام نقاط باید بتوانند از خدمات دولت هوشمند بهره مند شوند و ما تلاش می‌کنیم اینترنت به شکلی در دسترس باشد که این این امکان فراهم شود، پشتیبانی از my. gov نیز در همین زمینه انجام می‌شود.

وی گفت: دان قزوین در جایگاه دهم توسعه دامنه ارتباطات در کشور قرار دارد و با توجه به شاخص idi که یک استاندارد بین المللی برای کیفیت خدمات ارتباطات است کیفیت کا در جایگاه میانگین قرار دارد که روز به روز بهبود میابد

امینی عنوان کرد: استان قزوین و شهر خاکعلی پایلوت کشور در زمینه پلاک پستی هوشمند است و تا امروز هم این موضوع با موفقیت انجام شده است.