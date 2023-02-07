نسل جدید بیش از گذشته به انقلاب وفادار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از بانگ آوران انقلاب اسلامی استان گیلان و شعارگویان منتخب مناسبت‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی شاهد رویش‌های جدیدی در نسل جدید است که بیش از گذشته به انقلاب اسلامی، رهبری و ولایت فقیه وفادار هستند.

وی ماندن در مسیر انقلاب اسلامی را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: ماندن در مسیر انقلاب اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان به ریزش و منحرف شدن بسیاری از یاران پیامبر اکرم (ص) پس از رفتن وی اشاره کرد و گفت: در آن دوران که یاران پیامبر (ص) یکی پس از دیگری رفتند جزو سخترین دوران تاریخ اسلام بوده است تا جایی‌که فقط ابوذر، سلمان، مقداد و عمار ماندند که نشان می‌دهد ماندن در مسیر خدا بسیار مهم‌تر است.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه در بیش از ۲۰۰ نقطه قرآن، کلمه «آمَنو» تکرار شده و در کنار آن «عَمِلو الصالحات» تاکید شده است، افزود: فردی که پایبندی به ایمان نداشته باشد، عملی هم نخواهد داشت بنابراین ماندن در مسیر الهی از نعمت‌های خداست و باید خداوند را شکرگزار باشیم که انقلاب اسلامی امروز دارای نیروهایی است که رمز ماندگاری انقلاب شدند.

امام جمعه رشت تصریح کرد: البته یک عده‌ای هم هستند که بودن یا نبودن انقلاب برای آنان اهمیتی ندارد و فقط به‌دنبال چرخیدن چرخ زندگی‌شان هستند و یک عده دیگر نیز در این میان همیشه خواستار محو انقلاب اسلامی بوده‌اند.

تعظیم شعائر الهی نشانه تقوا در فرد است

وی با بیان اینکه دشمنان در طول چهل سال گذشته از ابزارهای مختلف برای مقابله با جمهوری اسلامی و انقلاب بهره گرفتند، تصریح کرد: در ابتدا جنگ را تحمیل کردند و سپس فرهنگ و ولایت‌فقیه را مورد هجمه قرار دادند البته هدف اصلی دشمنان، ریشه‌کنی دین بوده است و در حوادث چند ماه گذشته نیز در یک حرکتی به‌دنبال ضربه به دین بودند.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان گفت: آن افرادی که از روز نخست با نظام اسلامی و این انقلاب بودند اکثراً در مسیر هستند البته ریزش هم داشته‌ایم اما رویش‌های جدیدی هم در نسل جدید داریم که بیش از گذشته به انقلاب اسلامی، رهبری و ولایت‌فقیه وفادار هستند.

امام جمعه رشت به شعارهای اوایل انقلاب اشاره کرد و افزود: بزرگداشت و تعظیم شعائر الهی نشانه تقوا در فرد است و شعارهای اوایل انقلاب اسلامی را باید زنده بداریم تا جوانان بهتر با این شعارها که مربوط به ایام‌الله است آشنا شوند.

وی با بیان اینکه خاندان پهلوی جنایات فراوانی در حق مردم و کشور کردند، اضافه کرد: رضا قلدر بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور را به نام خود مصادره و سند زده بود.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان تصریح کرد: امروز اکثر مدیران، مسئولان و مردم ما سالم هستند و اگر ناسالمی مشاهده شود، مردم آن مسئول را تحمل نخواهند کرد و خداوند هم مدیری را که در خلوت خود به مردم خیانت کرده نخواهد بخشید.