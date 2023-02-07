راه آهن اینچه برون به شاهرود دروازه تجارت خارجی/ فایننس صادر شد

علی اصغر خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زمان آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن شاهرود به اینچه برون و طبس وابسته به سرمایه‌گذار خارجی است، بیان کرد: احداث این مسیر ریلی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد.

وی افزود: مجلس در قانون بودجه، مجوز اجرای این پروژه از طریق فاینانس را صادر کرده و وزارت راه در حال رایزنی با سرمایه‌گذاران خارجی است.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه مسیر ترانزیتی فعلی اینچه برون به گرمسار مشکلات خاص خود را دارد، بیان کرد: این مسیر علاوه بر طولانی بودن صرفه اقتصادی نیز ندارد.

خانی با اشاره به اینکه مسیر فعلی از نظر فنی و زیرساختی راه آهن نیز دارای ایراداتی است، گفت: با احداث مسیر اینچه برون به شاهرود علاوه بر افزایش ایمنی سیر قطارها و کاهش زمان حمل و نقل، میزان ترانزیت بار نیز به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: هشت سال از افتتاح خط ریلی اینچه‌برون – ترکمنستان – قزاقستان می‌گذرد اما هنوز سطح جابجایی کالا به رقم قابل قبولی نرسیده و اتصال اینچه‌برون به کریدور شمال جنوب از طریق شاهرود، یک نیاز اساسی برای توسعه حمل و نقل کالا با کشورهای آسیای میانه و اوراسیا است.

این عضو خانه ملت با بیان اینکه شاهرود را بهترین نقطه برای اتصال مرز اینچه‌برون به کریدور شمال – جنوب دانست، ابراز کرد: با اتصال مرز اینچه‌برون به شاهرود مدت زمان انتقال بار در کریدور شمال – جنوب چهار و نیم روز و مسافت آن ۵۰۰ کیلومتر کاهش می‌یابد که نقش مؤثری در رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیر نفتی کشور به کشورهای شرق و مرکز آسیا دارد

نماینده شاهرود و میامی با انتقاد از کم کاری دولت‌های گذشته در خصوص این پروژه ملی گفت: در سال ۹۴ مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم، صراحتاً بر ضرورت تکمیل کریدور ریلی شمال به جنوب تأکید کردند، اما متأسفانه تا پیش از دولت سیزدهم برای این پروژه کار خاصی انجام نشده و کم‌کاری دولت‌های گذشته باعث احداث کریدورهای جایگزین در برخی از کشورهای همسایه شده است.