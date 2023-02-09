به گزارش خبرنگار مهر، عادل مهری در این نشست که در سالن اجتماعات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد برگزار شد، ضمن تشریح اقدامات مرکز دانشپژوهان بنیاد، تقویت استارت آپ های شاهد و ایثارگر بهویژه مجموعههای دانشبنیان را از اولویتهای این نهاد عنوان کرد.
مدیرکل دانشپژوهان و تشکلهای شاهد و ایثارگر بنیاد با اشاره به پیشرفتهای علمی نخبگان شاهد و ایثارگر استان یزد، همکاری و همراهی بخشهای مختلف ازجمله دانشگاهها، بنیاد نخبگان، پارک علم فناوری و شتابدهنده پیشگامان کویر را شایسته تقدیر دانست.
وی عنوان کرد: در سفر به استان دارالعباده و دارالعلم یزد شاهد انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه آزاد اسلامی یزد، شتابدهنده پیشگامان و پارک علم و فناوری استان بودیم که خوشبختانه ظرفیتهای خوبی برای حمایت از استارت آپهای این استان خواهد داشت.
در این نشست نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر نظرات خود، در راستای ارتقای سطح خدمات بنیاد به سرآمدان و مشکلات پیش روی آنان را مطرح کردند.
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