به گزارش خبرنگار مهر، عادل مهری در این نشست که در سالن اجتماعات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد برگزار شد، ضمن تشریح اقدامات مرکز دانش‌پژوهان بنیاد، تقویت استارت آپ های شاهد و ایثارگر به‌ویژه مجموعه‌های دانش‌بنیان را از اولویت‌های این نهاد عنوان کرد.

مدیرکل دانش‌پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر بنیاد با اشاره به پیشرفت‌های علمی نخبگان شاهد و ایثارگر استان یزد، همکاری و همراهی بخش‌های مختلف ازجمله دانشگاه‌ها، بنیاد نخبگان، پارک علم فناوری و شتاب‌دهنده پیشگامان کویر را شایسته تقدیر دانست.

وی عنوان کرد: در سفر به استان دارالعباده و دارالعلم یزد شاهد انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه آزاد اسلامی یزد، شتاب‌دهنده پیشگامان و پارک علم و فناوری استان بودیم که خوشبختانه ظرفیت‌های خوبی برای حمایت از استارت آپ‌های این استان خواهد داشت.

در این نشست نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر نظرات خود، در راستای ارتقای سطح خدمات بنیاد به سرآمدان و مشکلات پیش روی آنان را مطرح کردند.