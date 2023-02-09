آتش سوزی در اردبیل با ۲ فوتی و ۲ مصدوم

مدیر مرکز عملیات و هدایت بحران فوریتهای پزشکی اردبیل در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: صبح پنجشنبه گزارش وقوع حادثه با دو فوتی و دو مصدوم در حادثه آتش سوزی منزل مسکونی در روستای شیخ احمد اردبیل گزارش شد.
علی مهری خاطرنشان کرد: ساعت ۷:۵۵ صبح امروز پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه به دنبال آتش سوزی انبار علوفه و سرایت آن به منزل مسکونی در روستای شیخ احمد اردبیل بلافاصله آمبولانس فوریتهای پزشکی و آتش نشانی به محل حادثه اعزام شد.
وی با اشاره به اینکه در ساعات اولیه وقوع حادثه آتش سوزی توسط مأموران پرتوان آتش نشانی اطفا شد، افزود: در این حادثه دو نفر آقا ۵۳ ساله و خانم ۵۰ ساله فوت کردند.
مدیر مرکز عملیات و هدایت بحران فوریتهای پزشکی اردبیل گفت: همچنین دو مصدوم حادثه به دلیل سوختگی ناشی از این حریق توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان فاطمی منتقل شدند.
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