۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۱

آتش‌سوزی در روستای «تنگ‌خوش» شهرستان دیر مهار شد

بوشهر- شهردار دوراهک از مهار آتش‌سوزی در روستای تنگ‌خوش از توابع بخش آبدان شهرستان دیر پس از دو ساعت و نیم تلاش بی‌وقفه نیروهای آتش‌نشانی و اهالی روستا خبر داد.

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:عصر امروز در پی تماس اهالی روستای تنگ‌خوش مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در یکی از باغات مجاور این روستا، بلافاصله تیم‌های آتش‌نشانی شهرهای دوراهک، آبدان و بردستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به دشواری‌های عملیات اطفا حریق افزود: متأسفانه به دلیل گستردگی آتش و شدت وزش باد، شعله‌های آتش به‌سرعت به منازل و اماکن مجاور سرایت کرد که این موضوع روند عملیات مهار را با کندی مواجه کرده بود.

شهردار دوراهک در تشریح خسارات وارده گفت: با سرایت آتش به حیاط و انبار ادوات کشاورزی و علوفه دام منزل «احمد پاریابی»، خسارات سنگینی به ادوات و محصولات کشاورزی این شهروند وارد شد. همچنین در اثر وزش باد و نفوذ آتش به حیاط منزل «عباس سلیمی»، یک اصله نخل دچار سوختگی شد.

محمدی با بیان اینکه با تلاش نیروهای امدادی از گسترش بیشتر آتش به سایر منازل و باغات جلوگیری شد، تصریح کرد: برآوردهای اولیه تیم‌های آتش‌نشانی و مدیر عملیات اطفای حریق نشان می‌دهد که در این حادثه ۲۰ اصله نخل و دو انبار متعلق به «حسن پاریابی» که حاوی محصولات برداشت‌شده سیر و پیاز سال زراعی جاری بود،و انبار ادوات کشاورزی و علوفه منزل احمد پاریابی به‌طور کامل در آتش سوخت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش دو ساعت و نیمی تیم‌های آتش‌نشانی شهرهای بردستان، آبدان و دوراهک، این آتش‌سوزی مهار شد و عملیات اطفا به پایان رسید. علت دقیق حادثه و میزان دقیق خسارات وارده توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است که پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

