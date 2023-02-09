به گزارش خبرنگار مهر، بهره برداری از چهار هزار و ۵۸۶ واحد مسکونی همزمان با چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی مراسمی با حضور مهرداد بذرپاش در شهرستان گلبهار خراسان رضوی آغاز شد. از این تعداد هزار و ۲۰۵ واحد در گلبهار، هزار و ۷۴۱ واحد در کرمانشاه، ۱۲۰ واحد در شاهرود، ۱۰۰ واحد در استان گلستان، هزار و ۴۲۰ واحد در استان خوزستان قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی در این مراسم اظهار کرد: دولت تعهدات زیادی بردوش دارد که یکی از آنها ساخت واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر است که گاه بیش از ۱۶ سال عقب افتادگی داشته است و حتی در تهران تعدادی از مردم ۱۶ سال در نوبت ثبت نام بوده اند و توانستیم همین هفته هفت هزار واحد از مسکن مهر را در تهران به بهره برداری برسانیم.

مهرداد بذرپاش بیان کرد: در همین مدت قیمت زمین چند برابر شده است اما دولت همه تکالیف دولتهای قبلی را پذیرفته و وظیفه خود می‌داند که آنها را به بهره برداری برساند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت حرکت بزرگی را آغاز کرده است و باید این دولت را تشویق کرد چون همه می‌دانیم که در شرایط دشوار تحریم‌ها که تأمین زمین و منابع و پاسخگویی به مردم کار بسیار سختی است این دولت با تمام توان خود بار بزرگی در حوزه مسکن بر دوش گرفته است هرچند در این بخش با تقاضاهای انباشته ای از سالهای گذشته مواجه است و اگر کمک نکند روز به روز بر این تقاضاها افزوده می‌شود.

وی گفت: دولت به عنوان یک تسهیلگر در کنار مردم حرکت مجدانه ای را آغاز کرده است و سختی‌های زیادی دارد لذا از مسؤولیت فرار نمی‌کند و علاوه بر تعهد خود در حوزه مسکن تعهدات دولتهای قبلی را هم اجرا می‌کند.

مجتمع سازی در شهرهای بزرگ باید انجام شود

در ادامه یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی ضمن تبریک دهه فجر اظهار کرد: امیدواریم این بهره برداری مقدمه اتفاقات خوبی برای استان باشد. از ۴ میلیون واحد مسکن ملی که دولت تعهد داده است ۴٠٠ هزار واحد مربوط به استان خراسان رضوی است که این تعهدی سنگین است.

استاندار خراسان رضوی افزود: رویکردی که برای تحقق این موضوع طراحی شد مشارکت حداکثری مردم در ساخت است و تا جایی که امکان دارد تسهیلات را به مردم تقدیم می‌کنیم تا خود مردم اقدام به ساخت کنند. در شهرهای بزرگ‌تر چاره‌ای جز مجتمع سازی نداریم و باید مجتمع سازی انجام شود.

وی عنوان کرد: در استان خراسان رضوی ٨٠هزار زمین واگذار شده یا عملیات اجرایی در طرح ملی مسکن آغاز شده و در چند هفته آینده به صد هزار خواهیم رساند و امیدواریم تا پایان سال ١۴٠١ دویست هزار امکان به وجود بیاوریم.

نظری تصریح کرد: تهیه زمین در شهرهای بزرگ و کوچک فرآیند سختی دارد که با همراهی دستگاه‌های مختلف این امکان و این زمینه فراهم است.

استاندار خراسان رضوی ضمن تشریح زمان بر بودن فرآیندها تسهیل کارها را از وزیر راه و شهرسازی خواستار شد و گفت: استحضار دارید فرآیندها بسیار کند است و حتماً برای رسیدن به ۴ میلیون ساخت در کشور و ۴٠٠ هزار واحد در استان خراسان سرعت انجام کارها خیلی مهم است و کارها چه در تهران و چه در استان باید سرعت پیدا کند که در این زمینه معطلی‌های زیادی داریم و زمان در دست یافتن به این هدف خیلی مهم است.

وی در پایان عنوان کرد: باید ساده سازی و روان سازی را در دستور کار قرار دهیم که با توجه به تجربیات این کار شدنی است تا در حداقل زمان تعهدی که دولت مردمی و انقلابی به مردم داده است زیر سایه حضرت رضا (ع) اجرایی شود.