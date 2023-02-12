تقدیر از حضور باشکوه مردم قزوین در راهپیمایی ۲۲ بهمن

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: حضور به یاد ماندنی مردم قزوین در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نمایشی از شکست عملی جنگ ترکیبی دشمن و تلاش برای ایجاد دو دستگی در جامعه بود.

پیر و جوان، دختر و پسر از همه طیف‌ها و عقاید در راهپیمایی دیروز مردم قزوین حضور داشتند تا نمایشی به یادماندنی از خود بر جای بگذارند.

حضور بانشاط مردم قزوین در راهپیمایی ۲۲ بهمن مهر تأییدی برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی بود و بدون شک دشمن نیز پیام این حرکت بزرگ را دریافت کرده است.

اما مسئولین استان از این حضور به یادماندنی تشکر کردند.

حضور مردم موجب یأس و ناامیدی در جبهه دشمنان داخلی و خارجی شد

آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و اعلایی استاندار قزوین در پیامی مشترک از این حضور با بصیرت و با نشاط مردم تشکر کردند.

در بخشی از این پیام آمده است: خداوند متعال را شاکریم که در جشن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شاهد خلق حماسه‌ای دیگر و حضور معنادار و بی‌سابقه اقشار مختلف مردم استان قزوین همگام با سراسر کشور در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن بودیم.

این حضور حماسی، لبیک دوباره با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و دعوت امام‌المسلیمن حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) بود که موجب یأس و ناامیدی در جبهه دشمنان داخلی و خارجی شد و ان‌شاءالله ره‌آوردهای آن زمینه‌ساز افزایش پیشرفت کشور و سرعت و قدرت جبهه مقاومت خواهد شد.

ضمن قدردانی از یکایک مردم شریف استان قزوین بخاطر این حضور آگاهانه و با بصیرت و همچنین تمام خدمتگزارانی که در برگزاری راهپیمایی و تأمین نظم و امنیت تلاش کردند، سعادت، سربلندی و توفیق روزافزون همگان را از درگاه خداوند منان مسئلت می‌کنیم.

حضور مردم نشان از پویایی انقلاب دارد

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین نیز در پیامی از این حضور حماسی تقدیر کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن امسال، باشکوه‌ترین صحنه نمایش اقتدار و صلابت در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی است که امسال با حضور پرشور و لحظه شناسی ملت مؤمن و معتقد به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت و مردم با ایمان و غیور ایران اسلامی بود که باعث شد تا پاسخ دندان شکن به سرکرده جهان استکبار داده شد و آنها را سرجایشان بار دیگر نشاند.

حال و هوای متفاوت دهه فجر امسال که به دلیل ایستادگی جانانه و مقاومت ملت بزرگ ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی، اغتشاشات امسال با و توطئه‌براندازی، به عنوان الگویی موفق، مستقل، ممتاز و برتر در سطح جهان شناخته شده است، به عنوان خاری در چشم سران استکبار جهانی و آمریکای جهان خوار شد.

حضور گسترده مردم ایران و قزوینیان در راهپیمایی جشن ملی ۲۲ بهمن نشان از زنده بودن و پویایی هر چه بیشتر انقلاب اسلامی دارد که همواره باعث خشنودی دوستان انقلاب اسلامی در سراسر جهان و بغض و اندوه بیشتر مستکبران جهان بوده است.

همه آمدند، حتی آنهایی که از اوضاع معیشتی‌خود گلایه داشتند و از مسؤولان در رده‌های مختلف ناراضی هستند، تا به دشمنی که دندان تیز کرده تا با کم شدن شمار پشتیبانان نظام تلاش علنی را برای نابودی انقلاب به کار گیرد و به نام حمایت از مردم وارد خاک کشور شود را نابود کنند.

مردم پیوستگی و وابستگی خود به انقلاب را به دنیا نشان دادند

سردار رفیعی فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین نیز در پیامی از حضور حماسی مردم تقدیر کرد. رفیعی در پیام احساسی خود آورده است:

آنچه امروز از ابتدای میدان میرعماد تا چهار انبیا دیدم دریایی از مهربانی، عاطفه، اقتدار، عزت بود که برای جشن بزرگترین عمل و اثر ماندگارتان خلق کردید، جشن انقلابتان مثل خود شما بزرگ بود، آنقدر بزرگ بود که کوچک‌های عالم در محاسبه شما در دل تمجید کردند و در وهم خود ماندند.

مردم شریف قزوین؛ در طول مسیر راهپیمایی وقتی انگیزه‌های شما را می‌دیدم و می‌شنیدم، وقتی غرور فرزندان خرد سالتان را می‌دیدم، وقتی صلابت مادران و خواهرانم را می‌دیدم، می‌خواستم تمام وجودم و سلول‌هایم در کالبدم را فدای شما کنم.

مردم غیرتمند قزوین؛ عجب روز ماندگاری را خلق کردید! پیوستگی و وابستگی به انقلابتان را به رخ جهانیان کشیدید، درود و رحمت خدا بر شما باد.

زیبایی‌های رستاخیز عظیمتان یکی دو تا نبود کدام را برشماری کنم و تجلیل نمایم؟

لحظه‌ای که مادر شهید، قرآن به دست شما را از زیر قرآن بدرقه می‌کرد، لحظه‌ای که مادر صبوری می‌گفت چرا شعارهای جانم فدای رهبر را بیشتر نمی‌گویند، لحظه‌ای که جوان دهه هشتادی با اشتیاق تمام می‌گفت نظاممان را دوست دارم، مادری که دوست داشت فرزندش با پاسداری عکس یادگاری بگیرد، مادری که شکلات گرفته بود تا در طول مسیر به کودکان هدیه کند و...

خدایا شاهد باش که دوست نداشتم امروز تمام می‌شد تا در دل این مردم آنقدر می‌ماندم تا در حُرم نفس‌هایشان تمام وجودم می‌سوخت. خدایا شاهدی که در دلم اشتیاق نوکری و سربازی این مردم شعله ور است.

خدایا با همان اشتیاق کاروان شهیدان جانم را فدای آرزوهای این مردم و رهبری عزیزتر از جانم در کف دست گذاشته‌ام.

مردم دفاع از آرمان‌ها را فریاد زدند

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان قزوین نیز در پیامی از این حضور به یادماندنی و تاریخی تقدیر کرد. در این پیام آمده است: بار دیگر مردم انقلابی، بصیر و زمان شناس ایران با حضور وحدت آفرین در راهپیمایی سراسری یوم الله ۲۲ بهمن حماسه ماندگاری در تاریخ آفرید و دشمنان قسم خورده و بدخواهان وطن با شکوه و نظام مقدس جمهوری اسلامی را مات و مبهوت و عزادار نموده و با به خاک مذلت مالیدن بینی ضد انقلاب، دوستان میهن و آزادگان جهان را شادمان و مسرور و امیدوارتر کرد.

ملت عزتمند و مقتدر ایران اسلامی مجدد با صدای بلند و رسا به جهانیان اعلام کرد که همواره به آرمان‌های ملکوتی و بلند معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه‌ای مد ظله العالی با تمام وجود وفادار بوده و در حراست و حفاظت از آنها تردیدی در دل خود راه نداده و در تمام میدان‌های مبارزه و سرنوشت ساز حضور حماسه آفرین خواهد داشت.

این مردم در لشگر امام حسین (ع) هستند

فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد (ع) قزوین نیز در پیامی از این حضور با بصیرت تقدیر کرد. در پیام اصلی بیگی آمده است: اینک بار دیگر در یوم الله ۲۲ بهمن در چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، پیام انقلاب اسلامی ایران در گوش میلیون‌ها آزاده حقیقت جو در سرتاسر گیتی طنین‌انداز شد، بار دیگر شهرستان قزوین به زنان، مردان، جوانان و کودکان خود بالید که با حضور کم نظیر خود این روز شکوهمند را برای دشمنان ایران و اسلام به روز یأس و نومیدی تبدیل نمود. شما مردم در محضر ولایت روسفید شدید و شما مردم همیشه در صحنه به قطع یقین اگر در عاشورا بودید از یاران امام شهیدمان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بودید.

اما این بار نیز مردم آمدند. این بار هم برای دفاع از آرمان‌های انقلاب آمدند و حال وظیفه مسئولین است که نسبت به رفع مشکلات آنها تلاش کنند.