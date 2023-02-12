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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۵۷

آگاهی سلامت؛

کافئین چه فواید و مضراتی برای بدن انسان دارد

کافئین چه فواید و مضراتی برای بدن انسان دارد

کافئین یک ماده شیمیایی خوراکی است که در برخی نوشیدنی های گرم و بعضا سرد، یافت می‌شود. اما، نکته مهم در مقدار مصرف کافئین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کافئین چه فواید و مضراتی برای بدن انسان دارد.

خواص کافئین برای بدن

مفید برای کبد و بیماری کبد چرب

کاهش خطر ابتلاء به دیابت، البته اگه با چای قند یا با قهوه شکر نخورید.

افزایش سطح هشیاری

درمان سیاهی دور چشم به خاطر خاصیت ضد التهابی

یک ضد آفتاب طبیعی به دلیل وجود آنتی اکسیدان

درمان سردرد و میگرن

چربی سوزی و کاهش وزن

بهبود خلق و خو و کمک به بهبود افسردگی و استرس

ضد سرطان به دلیل وجود آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی

مضرات کافئین برای بدن

امکان به وجود آمدن حمله‌های عصبی و اضطراب.

اختلال در معده و سیستم گوارش

بی‌خوابی که احتمالاً حداقل یک بار به خاطر خوردن چای یا قهوه بی‌موقع تجربه کردید.

افزایش فشار خون

احتمال سقط جنین در زنان باردار

مشکلات قاعدگی

ایجاد اختلال در دفع ادرار

کد مطلب 5707306
حبیب احسنی پور

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