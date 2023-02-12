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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۲۱

تیم دو ومیدانی دختران تهران در جایگاه نخست مدارس کشور ایستاد

تیم دو ومیدانی دختران تهران در جایگاه نخست مدارس کشور ایستاد

بندرعباس - با پایان بازی های رشته های دو ومیدانی دختران قهرمانی مدارس کشور در بندرعباس، استان تهران مقام نخست تیمی و دونده های استان های خراسان رضوی و البرز در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فولادی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش هرمزگان در حاشیه آئین اختتامیه مسابقات دو ومیدانی دختران قهرمانی مدارس کشور، اظهار داشت: در سی و نهمین دوره مسابقات دو ومیدانی قهرمانی دختران متوسطه دوم مدارس کشور که بیاد شهدای مدارس زینبیه و ثارالله میانه و ۱۷۶ شهید دانش آموز هرمزگان برگزار شد، در مجموع ۱۵۶ ورزشکار از ۲۶ استان در ۱۵ ماده با هم به رقابت پرداختند.

وی افزود: تیم تهران در مجموع تیمی توانست بر سکوی قهرمانی این مسابقات تکیه بزند و تیم های خراسان رضوی و البرز به ترتیب دوم و سوم شدند.

به گفته فولادی، تقریباً تمام ورزشکاران نامی و قهرمان کشور و آسیا در این بازیها که انتخابی تیم ملی نیز است حضور داشتند و این موضوع سطح کیفی مسابقات را بسیار ارتقاء داده بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش هرمزگان اضافه کرد: در پرتاب نیزه مانا حسینی از البرز به مدال طلا دست یافت و آیدا بیضرر از ایلام و فاطمه پانیدان از کرمان در جایگاه بعدی قرار گرفتند و مدال طلای ماده Relay سوئیسی به تهران رسید و تیم خراسان رضوی دوم شد و جایگاه سوم به البرز رسید.

فولادی گفت: در ماده دو ۴۰۰ متر، آیناز عالی پور از استان خوزستان توانست با پیشی گرفتن از بقیه رقبا بر سکوی اول این ماده بایستد و شیدا رستمی از البرز در رتبه دوم و روژینا امانتی از آذربایجان شرقی نیز در جایگاه سوم ایستادند.

وی افزود: مدال طلای دو ماده ۱۰۰ متر با مانع به الناز موسایی از تهران رسید و حنانه عطایی از خراسان رضوی دوم شد و نسیم آراسته از فارس نیز سوم شد و در ۱۰۰ نیز مدال طلای این ماده به زهرا ساربانی از بوشهر رسید و یاسمین نعیمی راد از خراسان رضوی دوم شد و مبینا خادم از اصفهان نیز سوم شد.

فولادی بیان داشت: در دو ماده ۲۰۰ متر نیز ملینا اسماعیلی از البرز اول، الینا دهقانی از اصفهان در رتبه دوم و نرجس عباسی از خراسان جنوبی نیز سوم شدند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان هرمزگان اضافه کرد: در پرتاب دیسک، دانش آموز یگانه سعادتی از خراسان رضوی توانست بیشترین پرتاب را داشته باشد و اول شد و زهرا اسماعیلی از استان مرکزی دوم و هانیه مومنی از چهار محال و بختیاری نیز سوم شدند.

رئیس مسابقات دو ومیدانی و فوتسال قهرمانی مدارس کشور در بندرعباس گفت: در ماده ۱۵۰۰ متر آتوسا آتش به جان از کرمانشا اول، هانیه جمال آبادی از اصفهان گردان آویز مدال نقره و آیناز نوزاد از آذربایجان غربی به مدال برنز این ماده رسید و در ماده ۸۰۰ متر نیز نازنین عبدیان از تهران به مقام نخست رسید، پریسا امینی از خراسان جنوبی در رتبه دوم و مریم بیات از استان همدان توانست در رتبه سوم بایستند.

فولادی گفت: مقام اول در ماده سه ۳۰۰ متر با مانع، هدی قاسمی از خراسان جنوبی رتبه اول، پریا پرویز پور از فارس در جایگاه دوم و فیروزه پورحدادی از خوزستان نیز به مقام سوم رسیدند.

وی تصریح کرد: در پرش طول، ورزشکار خراسان رضوی بنام یاسمین نعیمی راد به مدال طلا دست یافت و زهرا ساربانی از بوشهر مدال نقره و پارمیدا فتاحی از تهران به مدال برنز این ماده دست پیدا کردند و در پرش سه گام نیز نرجس عباسی از خراسان جنوبی در جایگاه نخست قرار گرفت و رعنا جوان صالحی از اردبیل در رتبه دوم و پریسا نبی زاده در جایگاه سوم این ماده ایستادند.

این مسئول اضافه کرد: عسل علی قلی از تهران در پرش ارتفاع اول شد و فاطمه سرافراز از یزد و حنانه عطایی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند و در پرتاب وزنه نیز الهه علیزاد از ایلام، نسترن شبخیزی از زنجان و ماهان فداکار از اردبیل و بهار واحدی از گلستان به ترتیب مدال طلا، نقره و برنز این ماده را از آن خود کردند.

فولادی گفت: در پرش با نیزه نیز یک ورزشکار شرکت کرده بود که نگار سادات طباطبایی از یزد با پرش ۲متر ۳۰cm به مقام نخست این ماده رسید.

کد مطلب 5707319

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